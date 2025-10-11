Club d’Estil
Per què l'Os de Tous s’ha convertit en una icona de moda i disseny pop?
Tot va començar el 1985, quan Rosa Oriol preparava una col·lecció de ‘charms’ i en una botiga de joguines a Milà es va enamorar d’un osset de peluix, i va decidir convertir-lo en joia
Laura Estirado
És cert que hi ha bastants ossos famosos. Hi ha Winnie the Pooh, Paddington, l’Os Yogi i el seu amic Bubu, ambdós residents al Parc Jellystone, i els Osos Amorosos. Pot ser que me’n deixi algun més, però cap d’ells ha vestit amb les seves brillantors en plata i or les orelletes de milions de nenes nounades, ni els dits, canells i clavícules de dones adultes. Sí que ho ha fet el famós Os de Tous, que aquest 2025 compleix el seu 40è aniversari, convertit en una icona de moda i disseny pop, ja que forma part de l’imaginari col·lectiu en mercats i carrers de tot el món.
Amb motiu d’aquesta gran efemèride, i sota el lema Happy Bear Day, la companyia joiera líder, fundada per la família manresana Tous el 1920, que avui té 600 botigues a tot el món, ha llançat un logo commemoratiu –un 40 amb el perfil d’un os en el zero– i, a més, una edició especial amb, és clar, 40 ossos realitzats amb diferents tècniques joieres, així com amb diversos acabats i materials, amb edicions especials (per a col·leccionistes).
Amb aquest llançament es dona el tret de sortida a quatre mesos de celebracions a tot el món que s’estendran fins a final d’any.
Tous, a més, està d’enhorabona perquè acaba de fitxar la cantant Amaia Romero (Pamplona, 1999) com a ambaixadora de la firma. La cantant s’uneix així a l’equip on figuren altres celebritats com Clara Galle, Macarena Achaga i Esmeralda Pimentel.
Però, quin és l’origen de l’Os?
Era el 1985 i Rosa Oriol preparava una col·lecció de charms quan, a l’aparador d’una botiga de joguines a Milà, va veure un os de peluix, i va decidir convertir-lo en joia. A la seva tornada al taller, va treballar amb un joier fins que va poder reproduir la seva idea: un disseny senzill, fàcilment replicable en planxes d’or i que representés l’afecte d’una forma universal i inusual en joieria. Tendresa, diversió i esperit jove, els pilars de la marca.
La decisió va resultar atrevida, audaç i inesperada, i es va llançar al mercat com a part d’una col·lecció que incloïa també un elefant, i més tard un nen, una nena, un cor, una casa, un cotxe i un mussol. De tots ells, va ser l’Os el que més va agradar entre la clientela.
Barcelona 92
Paral·lelament, aquell mateix any, Tous es va convertir en retailer global. L’Os va néixer el mateix any en què l’empresa va obrir la seva primera botiga fora de Manresa (Bages). Ho va fer a Lleida, confirmant l’èxit del disseny. I el 1989 va arribar la primera obertura a Barcelona (al Boulevard Rosa), a les portes dels Jocs Olímpics, cosa que projectaria la marca al món i va elevar el seu Os a l’estatus d’icona.
Des del seu naixement, l’Os ha sigut reinterpretat en innombrables versions, materials i mides, adaptant-se a les tendències i col·laborant amb diferents creadors i artistes de tot el món. El 2017, un dels primers prototips de l’Os es va incorporar a la col·lecció del Museu del Disseny de Barcelona, honrant el seu llegat com a expressió artística i la seva gran popularitat al llarg dels anys.
El 2021, es va afegir un nou Os a la família, el Bold Bear, una versió més audaç i en tres dimensions de l’Os clàssic, una evolució que permet un joc creatiu amb materials i mides i que tindrà també protagonisme en aquest 40è aniversari.
Avui Tous és present en 40 mercats als cinc continents, ocupa més de 4.000 persones i factura més de 500 milionsd’euros. Juntament amb la seva marca principal, també opera amb la línia d'alta joieria Tous Atelier i la firma de joieria experimental SUOT Studio.
A més, al costat de la prestigiosa Elisava (l’Escola de Disseny i Enginyeria de Barcelona), Tous impulsa la Càtedra Tous Creative Design Crafts, uns estudis únics a Espanya que tenen la voluntat de «fomentar l’excel·lència acadèmica, la transferència de coneixement i la investigació en l’àmbit del disseny i la creativitat».
La història del jove aprenent
Una història plena d’èxits que va començar el 1920, quan el jove aprenent Salvador Tous Blavi es va iniciar al món de la rellotgeria a Montblanc, a Tarragona. Una dècada després, i al costat de la seva dona, Teresa Ponsa Mas, obre un petit taller de rellotges a Manresa.
Salvador Tous Ponsa, fill de Salvador Tous Blavi, fa els seus primers passos el 1953 en el negoci familiar amb tan sols 12 anys, seguint els passos del seu pare com a aprenent de rellotger.
El 1965, Salvador va contreure matrimoni amb Rosa Oriol Porta. Tots dos eren veïns: la família de Rosa Oriol regentava la sabateria que era davant la botiga dels Tous. El relleu generacional estava assegurat, i el 1970 van començar a dissenyar i crear joies.
El gran salt va arribar el 1985, de la mà de l’Os. És llavors quan la marca es popularitza gràcies al seu icònic símbol.
