La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
Seguretat Social i Inspecció de Treball alerten els autònoms
David Cruz
La Seguretat Social, en coordinació amb la Inspecció de Treball, ha llançat una nova ofensiva que posa en alerta milers de treballadors per compte propi.
El Pla Estratègic 2025/27, publicat al Boletí Oficial de l’Estat (BOE), endureix els controls i amplia la col·laboració amb l’Agència Tributària per detectar fraus i irregularitats laborals.
Ingressos mínims sota vigilància
Un dels punts més polèmics afecta directament aquells que obtenen ingressos mínims. Segons la nova interpretació de l’organisme, qualsevol persona que percebi ingressos de manera habitual, encara que siguin només 300 euros al mes, està obligada a donar-se d’alta com a autònom al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
La Seguretat Social considera que és la “habitualitat” de l’activitat, i no la quantitat percebuda, el que determina l’obligació de cotitzar.
L’objectiu d’aquesta mesura és ordenar el sistema i garantir l’equitat, però ha generat preocupació en sectors on es fan treballs esporàdics, com classes particulars o dissenys per encàrrec.
Fins ara, existia certa tolerància amb els ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional, però amb aquest nou pla, aquesta etapa hauria arribat al final.
Altres objectius del pla
El pla estratègic també persegueix lluitar contra els falsos autònoms i combatir les hores extraordinàries no declarades, pràctiques molt freqüents en sectors com el transport, la construcció i la logística.
A més, el teletreball i les plataformes digitals estaran sota especial vigilància, sobretot aquelles que operen amb col·laboradors que haurien d’estar donats d’alta com a empleats.
