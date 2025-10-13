Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

PREMI NOBEL

Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, Premi Nobel d'Economia 2025

Els dos primers han rebut el guardó "per haver identificat els prerequisits del creixement sostingut a través del progrés tecnològic", i el tercer "per la teoria del creixement sostingut a través de la destrucció creativa"

Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt

Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt / Premis Nobel

Jaime Mejías

L'Acadèmia de Ciències Econòmiques de Suècia ha concedit avui el "Premi de Ciències Econòmiques del Banc de Suècia", més conegut com el Premi Nobel d'Economia, als estatunidencs Joel Mokyr i Peter Howitt i al britànic Philippe Aghion. "Durant els últims dos segles, per primera vegada en la història, el món ha experimentat un creixement econòmic sostingut.

Això ha tret un gran nombre de persones de la pobresa i ha establert les bases de la nostra prosperitat. Els guardonats aquest any en ciències econòmiques, Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, expliquen com la innovació impulsa un major progrés", ha publicat el compte oficial del Premi Nobel a X.

