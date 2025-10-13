PREMI NOBEL
Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, Premi Nobel d'Economia 2025
Els dos primers han rebut el guardó "per haver identificat els prerequisits del creixement sostingut a través del progrés tecnològic", i el tercer "per la teoria del creixement sostingut a través de la destrucció creativa"
Jaime Mejías
L'Acadèmia de Ciències Econòmiques de Suècia ha concedit avui el "Premi de Ciències Econòmiques del Banc de Suècia", més conegut com el Premi Nobel d'Economia, als estatunidencs Joel Mokyr i Peter Howitt i al britànic Philippe Aghion. "Durant els últims dos segles, per primera vegada en la història, el món ha experimentat un creixement econòmic sostingut.
Això ha tret un gran nombre de persones de la pobresa i ha establert les bases de la nostra prosperitat. Els guardonats aquest any en ciències econòmiques, Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt, expliquen com la innovació impulsa un major progrés", ha publicat el compte oficial del Premi Nobel a X.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
- Necrològiques del 12 d'octubre de 2025