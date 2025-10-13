Manresa perd 96 posicions a l’Estat en renda bruta en un any
La ciutat passa del lloc 292 del rànquing del 2022 al 388 del 2023, segons les dades elaborades per l’Agència Tributària
Manresa va caure 96 posicions en el rànquing estatal de renda bruta mitjana el 2023 respecte de l’any anterior, segons l’estadística dels declarants de l’IRPF per municipis de l’Agència Tributària, que elabora amb les poblacions de més de 1.000 habitants. Manresa era el 2022 la població 292 de l’Estat, i un any més tard se situava en la 388. A nivell català, la ciutat passava de la 172 a la 208, 36 posicions menys, la que més queia d’entre els municipis de més de 50.000 habitants del país.
Des del 2013, la capital del Bages ha perdut 81 posicions a Catalunya, i 136 en el rànquing estatal.
Manresa va tancar el 2023 amb una renda bruta mitjana, segons l’estadística de l’Agència Tributària (amb una cuina de dades diferent a la de l’Idescat) de 32.389 euros, 109 euros menys que un any abans.
Amb tot, la ciutat figura en un terme mig en el rànquing català entre les ciutats grans del país, en situar-se com la dotzena de les 23 amb més de 50.000 habitants. Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Reus i Mollet del Vallès són les que presenten una renda més baixa, per sota dels 30.000 euros. Sant Cugat del Vallès, amb 66.073 euros, és la que té una renda més elevada, seguida de Castelldefels (45.548 euros) i Barcelona (43.055 euros).
Mentre Manresa ha perdut 36 posicions a Catalunya (Lleida n’ha perdut 22 i Granollers, 21), poblacions com Vilanova i la Geltrú, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Cornellà de Llobregat en recuperen: 18,6, 3, 2 i 1, respectivament.
Sant Just Desvern era la població amb més renda bruta mitjana, amb 67.265 euros, seguida de Sant Cugat del Vallès i Matadepera. Entre les poblacions de la Catalunya central, la de més renda segons l’Agència Tributària era Collbató, amb 43.643 euros, i se situava com la 51na d’Espanya.
Igualada era la ciutat 310 de l’Estat, amb 33.403 euros; Moià, la 445, amb 31.704; Puigcerdà, la 472, amb 31.465; Berga era la 501, amb 30.767; La Seu d’Urgell, la 582, amb 30.392; i Solsona, la 777, amb 29.044. Berga queia 69 posicions en el rànquing estatal; Moià, 35; Igualada, 30; i Solsona, 3. En canvi, Puigcerdà, n’escalava 47, i la Seu d’Urgell, 39. n
