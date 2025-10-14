Consell Executiu
Catalunya redueix un 95% l’impost de successions al camp per facilitar el relleu generacional
La Generalitat aprova també exempcions fiscals per a les granges afectades per la tuberculosi bovina i la nova dermatosi nodular contagiosa
María Jesús Ibáñez
El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts un paquet de beneficis fiscals per al sector agrícola, forestal i ramader que passa per la reducció del 95% –que s’eleva fins al 99% per als joves agricultors– en l’impost de successions i donacions que s’apliqui en les transmissions d’explotacions agràries i participacions. El decret també preveu una bonificació del 95% l’impost de transmissions patrimonials (un 99% per als joves) en les operacions de compravenda de finques rústiques. El paquet de mesures, llargament reivindicat pel sector, pretén facilitar l’accés a la terra d’agricultors professionals, especialment els més joves, que moltes vegades es troben en situacions econòmiques complicades sobretot en el cas d’explotacions de menor dimensió, ha celebrat el sindicat Unió de Pagesos (UP), majoritari en el camp català.
L’acord del Govern, que preveu així mateix bonificacions en actes notarials i la bonificació del 90% per actes de divisió o agrupació de finques, mira de donar resposta a un sector que fa anys que està afectat per «les gelades, les inundacions, la sequera, els incendis forestals i els casos de malalties animals, juntament amb l’envelliment dels titulars de les explotacions», destaca el mateix decret. Tot això, afegeix el text elaborat per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, «ha col·locat el sector agrari en una situació de crisi aguda que requereix aquests beneficis fiscals per garantir el relleu generacional».
Per agilitar també l’activitat quotidiana dels pagesos, el document preveu també l’eliminació de tràmits administratius, que passen per la supressió de l’obligació de mantenir un llibre de gestió de fertilitzants (LGF) als agricultors que gestionin un quadern d’explotació digital o l’exempció de la presentació de la declaració anual de gestió dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats. Així s’evita la tantes vegades denunciada duplicitat d’obligacions administratives dels agricultors. En l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals, s’incorpora el fet que ja no serà necessari demanar autorització per portar a terme les activitats amb perill d’incendi en zones boscoses aïllades inferiors a una hectàrea.
Ajudes als afectats per la dermatosi
Per a les granges que en les últimes setmanes s’han vist afectades per la irrupció de la dermatosi nodular contagiosa (DNC), el decret planteja una exempció de la taxa per al certificat sanitari associat al moviment de bestiar. A més, els ramaders no hauran de pagar la taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris. En el cas de la tuberculosi bovina, s’obren sis línies d’ajudes específiques, que van des d’una subvenció per a l’alimentació quan els ramats no puguin passar, per a la compensació dels drets de pastura que no es puguin aprofitar o per a la instal·lació de tanques perimetrals fins a la compensació per les pèrdues derivades pel buidatge obligatori de granges, les despeses de neteja i desinfecció i la gestió i eliminació de residus ramaders.
Per primera vegada, el Govern reconeix el pagament del que es coneix com a lucre cessant. És a dir, que es compensa al ramader pel que ha deixat de guanyar. Per exemple, si un llop o un os ha matat una vaca considerada com a reproductora, s’afegirà a la compensació de la vaca morta, corresponent a dos exemplars més. També en l’àmbit de la fauna salvatge, el decret considera «urgent modificar els requisits de formació exigits per a les persones qualificades per portar a terme actuacions de control poblacional d’espècies cinegètiques».
