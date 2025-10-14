Creix el nombre d'assalariats i d'autònoms a la regió central mentre cau el d'empreses
L'Alt Urgell i el Bages són les úniques comarques del territori que perden treballadors per compte d'altri en el darrer any
El nombre d'afiliacions d'assalariats a les comarques de la Catalunya central ha augmentat el 0,50% entre el setembre de l'any passat i el d'enguany, per sota de la mitjana catalana, del 2,01%. Així, al tancament del mes passat el total d'afiliacions de treballadors per compte d'altri era al territori de 119.140, 590 més que un any enrere.
Quant al nombre d'autònoms, la tendència ha estat molt similar, amb un increment en el mateix període del 0,52%, en augmentar de 160 persones, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La mitjana catalana ha estat entre setembre i setembre un increment de l'1,06%
Amb tot, en els mateixos dotze mesos el nombre de comptes de cotització al territori ha caigut el 0,11%, mentre al conjunt català s'ha registrat un increment del 0,28%. Així, d'un any a l'altre s'han perdut en global catorze empreses, segons l'Idescat.
Per comarques del territori, l'Alt Urgell i el Bages són les úniques dues que han perdut assalariats en aquest període: el 0,63% i el 0,40%, respectivament. Al Bages, la reducció ha estat de 250 afiliacions, que suposa la caiguda en valors absoluts més elevada del conjunt de comarques catalanes, només per darrere del Maresme.
A la resta, ha augmentat el percentatge per sobre de la mitjana catalana al Lluçanès, el 6,92%, el que suposa el creixement més gran a tot Catalunya., fins a les 1.300 afiliacions. Molt a prop de la mitjana nacional ha quedat l'Anoia, amb un increment de l'1,96%, 570 afiliacions més en un any.
Per sectors d'activitat, al Bages s'ha experimentat una caiguda als serveis de 705 persones que no ha pogut compensar l'increment a la indústria de 260 afiliacions. La indústria al Bages ha registrat un millor comportament que al conjunt català, ja que l'increment al sector a la comarca, de l'1,47%, ha doblat el català, del 0,73%. També la construcció al Bages ha millorat la tendència catalana, amb dos punts més d'increment de les afiliacions en aquest període, fins al 6,13%, amb 195 registres més.
De la resta de comarques, destaca l'increment d'afiliacions als serveis a l'Anoia (2,54%), fins a les 18.795, i també de la construcció (4,62%), amb 85 més en termes absoluts. També al Lluçanès ha crescut substancialment l'afiliació a la construcció, el 8%, mentre al Moianès ha caigut el 10,71%, la davallada més rellevant del conjunt català al sector.
El Lluçanès també ha destacat pel notable increment de la indústria, el 12,28%, el més destacat a Catalunya, amb un augment absolut de 70 persones. El Moianès també ha experimentat un creixement significatiu al sector, del 5,95%.
Al primari, el Solsonès ha guanyat el 10,81% d'afiliacions, fins a les 205, mentre la xifra cau a l'Alt Urgell (-6,45%), el Berguedà (-3,45%) i el Bages (-1,41%). A la resta es manté en nombres idèntics d'un any a l'altre.
Pel que fa als autònoms, el nombre ha crescut a totes les comarques del territori, tret de la Cerdanya (-0,20%) i al Solsonès (-1,75%). Només al Lluçanès (2,40%) ha augmentat per sobre de la mitjana nacional.
Per sectors, destaquen els increments als serveis a l'Alt Urgell (1,17%) i al Lluçanès (2,40), i els únics descensos al Solsonès (-1,75%) i a la Cerdanya (-0,20). A la indústria, sector en el qual la mitjana catalana ha estat un descens interanual de l'1,25%, cau el nombre a al'Anoia (-3,43%) i al Bages (-0,84), mentre creix notablement al Berguedà (3,85%). A la construcció, en totes les comarques augmenten les afiliacions d'aut`noms, tret del Berguedà (-0,86%), al Moianès (.4%) i al Solsonès (-2,22%).
En l'últim any, els comptes de cotització només han augmentat en dues comarques de la regió central: l'Anoia (0,65%) i el Lluçanès (3,66%), mentre cauen (al contrari de la tendència del conjunt català) a la resta, especialment a la Cerdanya (-2,24%).
Al Bages, el nombre ha experimentat un descens en tots els sectors, tret de l'Agricultura (-3,53%), mentre que al Berguedà també creix a la indústria (0,69%), però s'ha registrat una davallada en la construcció i els serveis.
