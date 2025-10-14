El preu del lloguer a Manresa cau el 3,7% el tercer trimestre de l'any
La capital del Bages se situa entre les més ciutats econòmiques de les analitzades pel portal Fotocasa, amb 9,28 euros mensuals el metre quadrat
El preu del lloguer a la capital del Bages ha caigut el 3,7% en el tercer trimestre de l'any, segons el darrer Índex Immobiliari de Fotocasa. El portal especialitzat en el sector de l'habitatge destaca Manresa, entre les ciutats que analitza en el seu informe, com una de les que presenta una menor reducció entre els mesos de juliol i setembre. Només a Lleida (-0,9%), el descens ha estat menor que a Manresa. Amb rebaixes del preu del lloguer més elevades apareixen Sant Cugat del Vallès (-11,3%), Granollers (-11,1%), Vilanova i la Geltrú (-10,7%), Vic (-9,0%), Tortosa (-4,6%), Badalona (-4,2%) i Salou (-3,8%).
Per contra, en el tercer trimestre el preu ha augmentat de manera significativa en municipis com Castelldefels (28,1%), Cambrils (27,8%), Reus (24,0%), Mataró (21,3%) i Santa Coloma de Gramenet (20,8%).
En termes interanuals, el preu del lloguer ha augmentat el 2,2% a Manresa, una de les ciutats on l'increment ha estat menor. De fet, de les 23 ciutats analitzades per Fotocasa, el preu només ha caigut a Sant Cugat del Vallès (-19,6%), Esplugues de Llobregat (-8%), Vic (-3,6%), Tortosa (-3,2%) i Granollers (-0,1%). En la resta hi ha hagut augments, i només a Cerdanyola del Vallès (2,1%) ha estat inferior al de la capital del Bages.
Quant al preu mensual per metre quadrat, la capital del Bages se situa entre les més econòmiques de les analitzades pel portal, amb 9,28 euros. Per sobre dels 20 euros el metre quadrat al mes figuren Esplugues de Llobregat amb 24,54 €/m², Barcelona amb 23,31, L'Hospitalet de Llobregat amb 22,10, Santa Coloma de Gramenet amb 21,45 €/m², Castelldefels amb 20,44 €/m² i Sitges amb 20,26 €/m². D'altra banda, les ciutats amb el preu del lloguer més econòmic són: Tortosa amb 7,18 €/m² al mes, Lleida capital amb 8,54, Manresa amb 9,28, Granollers amb 9,45 i Vic amb 9,85 €/m² al mes.
Catalunya en el seu conjunt tanca el tercer trimestre de l'any 2025 amb un descens trimestral del -1,7% i un increment interanual del 25,7%, segons les dades de l'Índex. Aquestes variacions trimestral i interanual al setembre situen el preu de l'habitatge en lloguer en 19,80 euros per metre quadrat al mes (€/m² al mes).
Per comunitats, la de Madrid ocupa el primer lloc, amb 21,38 €/m² al mes. La segueixen Catalunya amb 19,80 €/m² al mes, Balears amb 18,56, País Basc amb 16,93 i Canàries amb 14,64. Les comunitats on el lloguer resulta més econòmic són Galícia, amb 9,72 €/m² al mes, Regió de Múrcia amb 9,62, Castella i Lleó amb 9,56, Castella-la Manxa amb 8,29 (un preu ja més barat que el de la capital del Bages) i Extremadura amb 7,19.
“El descens trimestral no reflecteix un canvi estructural, però sí un alentiment del ritme de creixement del preu després de mesos de fortes pujades", explica María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa en una nota. En canvi, continua, "l'increment interanual de doble dígit sí que és significatiu, ja que confirma que el preu del lloguer es manté en nivells històrics, impulsat per una demanda que continua creixent mentre l'oferta es redueix cada vegada més". En conclusió, segons la portaveu del portal, "encara que les dades trimestrals puguin mostrar alts i baixos, la tendència de fons continua apuntant cap a un mercat molt tensionat i amb una accessibilitat cada vegada més limitada per a àmplies capes de la població”.
