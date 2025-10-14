Santi Millan i Joan Dausà presenten a Movento Stern de Sant Fruitós de Bages el nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric
L'acte tindrà lloc aquest dijous a les instal·lacions del concessionari al polígon Casa Nova
Regió7
La xarxa de concessionaris oficials de Mercedes Benz Movento Stern presentarà oficialment aquest dijous a partir de les 7 de la tarda el nou model Mercede-Benz CLA 100% elèctric a les seves instal·lacions renovades del polígon industrial Casa Nova de Sant Fruitós de Bages. L'acte comptarà amb la presència de Quim Badia, gerent de Movento Stern, i de dos ambaixadors de la companyia, com l'actor i presentador Santi Millán, qui serà l'encarregat de donar la benvinguda i de conduir l'esdeveniment, i del músic Joan Dausà, que oferirà una actuació al propi concessionari, prèvia a la mostra del nou vehicle.
Durant la trobada es donaran a conèixer les principals novetats tecnològiques, de disseny i sostenibilitat del nou CLA 100% elèctric, el primer sedan compacte que, com ho descriu la marca, "combina eficiència, autonomia i un estil esportiu", i que esdevé exemple "de la nova era de mobilitat elèctrica de Mercedes-Benz". En finalitzar la presentació, totes les persones assistents gaudiran d'un sopar format còctel.
Movento Stern forma part de Movento, la divisió d'activitat de Moventia dedicada a la mobilitat individual. A la demarcació de Barcelona, la companyia compta amb una xarxa de concessionaris i tallers oficials Mercedes-Benz a Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada i Vic. També disposa d'un servei especialitzat en Mercedes-Benz Trucks.
Actualment, Movento compta amb una plantilla de més de 1.420 empleats distribuïts en 64 instal·lacions i comercialitza 19 marques a Madrid, Balears, i la província de Barcelona a través dels seus concessionaris Mercedes- Benz Turismes, Vans i Trucks (Movento Stern), Renault, Renault Trucks i Dacia (Movento Auser), Volkswagen Turismes, Industrials i Škoda (Movento Sarsa i Movento Balears), Audi (Movento Sarsa), Seat i Cupra (Movento Sarsa i Movento Madrid), Hyundai (Motorprim Movento), Land Rover (Movento Auto Pla Vic 4x4), Mazda, MG i Mitsubishi (Movento Madrid), EBRO (Movento EBRO), Dong Feng, XPeng, MHero i Voyah.
També distribueix motocicletes Honda (Movento Akaimoto), a més de ser propietària de NiZa Rent-a-Car, una empresa de lloguer de vehicles, actualment amb bases a Barcelona i Màlaga, entre d'altres activitats.
