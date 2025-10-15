La CGT convoca una nova vaga al Tossalet de Berga
L'acció de protesta tindrà lloc demà dijous i es preveu que s'allargui fins al 30 de novembre
La secció sindical de CGT inicia aquest dijous una nova vaga a la Federació Catalana de Natació que gestiona els equipaments esportius del Tossalet de Berga. La vaga està legalment convocada fins el 30 de novembre i hi estan convocats tots els treballadors de l’empresa. El sindicat alerta que la vaga "pot allargar-se indefinidament al comptar amb el suport de la caixa de resistència confederal que permet als vaguistes cobrar la totalitat dels salaris durant el període de vaga".
"El conflicte", diu el sindicat, "s’ha agreujat en trobar-nos una Federació que ignora les nostres reivindicacions, es tanca a negociar, que es manté en la repressió sindical i que agreuja la precarietat dels seus treballadors".
La secció sindical afirma estar "disposats a asseure’ns a negociar per resoldre el conflicte i evitar, així, l’afectació que aquesta tindrà pels usuaris del centre esportiu i la ciutadania en general". A més, emplaça l'Ajuntament de Berga, propietari dels equipaments", "a canviar d’actitud i a involucrar-se activament en la resolució del conflicte. En mans de l’Ajuntament i de la Federació està posar fi al conflicte", conclou el sindicat en una nota.
El juny la Federació que gestiona les instal·lacions municipals, va acomiadar 7 afiliats de la secció sindical de la CGT. Com a resposta la CGT va convocar vaga del 25 de juny al 31 de juliol. El sindicat va denunciar a la Inspecció de Treball que l’empresa substituïa els vaguistes. L’informe va concloure que l’empresa va vulnerar el dret de vaga substituint vaguistes. Aquesta vulneració ha suposat una multa de 7.500 euros dels quals se n'han pagat 4.500 per la reducció que suposa l’acceptació dels fets.
A banda de la sanció administrativa el sindicat ha anunciat que s’ha presentat una demanda per una quantitat que arriba als 81.000 euros per vulneració de dret fonamental: 14.000 cada treballador i 25.000 euros el sindicat. A més, apunta el sindicat, «la condemna per vulneració de dret fonamental suposa la impossibilitat de gestionar equipaments públics (l’entitat gestiona el Tossalet a Berga i les Piscines Sant Jordi a Barcelona)».
