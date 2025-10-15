La DO Pla de Bages encara la recta final de la celebració dels seus 30 anys
La celebració culminarà amb una festa gastronòmica a quatre mans a càrrec dels xefs Jordi Alvarez i Ivan Margalef
La DO Pla de Bages tancarà aquest mes amb dos actes la celebració de les seves tres dècades com a distintiu de qualitat reconegut. La coommemoració, que va iniciar-se a finals de l’any passat amb un acte simbòlic al Monestir de Montserrat, coincidint amb la celebració dels mil anys del monestir, continuarà el proper dilluns 27 d’octubre, al Palau Robert de Barcelona. Allà es farà un tast exclusiu per a professionals sota el títol "30 anys de la DO Pla de Bages: Territori amb memòria, vins amb futur". L’activitat estarà guiada pel reconegut sommelier Josep Pelegrín, coordinador del Diploma de Sommelier a Joviat Culinary, i comptarà amb la direcció de l’alumnat d’aquesta escola.
El dimecres 29, Món Sant Benet serà l’escenari de la gran Festa dels 30 anys de la DO Pla de Bages. L’acte començarà amb una cerimònia institucional al celler, un espai que simbolitza la història i el renaixement de la DO. Durant aquest acte es presentarà el Vivivi, una experiència sensorial a càrrec de La Gastronòmica, que combina vi, música i vivència per connectar el públic amb el paisatge, la cultura i la memòria del vi, segons avancen fonts de la DO.
La jornada culminarà amb una festa gastronòmica a quatre mans, protagonitzada per Jordi Alvarez — xef executiu de La Fonda i banquets de Món Sant Benet— i pel xef Ivan Margalef, cap de cuina del restaurant L’Ó, guardonat amb una estrella Michelin des del 2013. El menú serà maridat amb vins de la DO Pla de Bages, amb la presència d’un vi de cada elaborador, amb la intenció de mostrar la diversitat i qualitat que defineix la denominació.
La Festa és oberta a tothom i pot apuntar-s’hi a través de la web dopladebages.com
Des de 1995, la Denominació d’Origen Pla de Bages protegeix i agrupa els cellers i els vins elaborats a les comarques del Bages i part del Moianès, tots ells de tradició familiar i amb vinya pròpi. La varietat autòctona més representativa és el picapoll, però també són pròpies del territori la mandó i la sumoll. La DO, que a més ofereix una trentena d'enoexperiències, està integrada pels cellers Abadal, Sanmartí, Fargas Fargas, Mond Obert, Caves Gibert, Celler Cooperatiu d'Artés-Artiu, Collbaix El Molí, Heretat Oller del Mas, Sant Miquel d'Oló, Grau i Grau, Celler Macià, Entrebosc, Exibis, Les Acàcies, Més que Paraules, Solergibert i Vins Colltor, a més dels viticultors sense celler La Diferenta, Murallius, Vinyes de Castellgalí, Urpina i Jaia.
Les Denominacions d'Origen (DO) són segells oficials que garanteixen que un producte ha estat elaborat en una regió concreta i que compleix uns estàndards de qualitat i autenticitat. A la Catalunya Central, només la llonganissa de Vic comparteix aquest reconeixement, "fet que subratlla", puntualitza la DO, "la importància del vi del Bages com a patrimoni gastronòmic i cultural".
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»