L'IPC puja dues dècimes durant el setembre a Catalunya i la inflació se situa en el 2,6%
Al conjunt de l'Estat, va repuntar fins al 3% i registra la variació anual més elevada de l'any
ACN
L'Índex de Preus al Consum (IPC) va pujar dues dècimes a Catalunya durant el setembre i la variació anual es va situar en el 2,6%, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquesta manera, els preus augmenten per quart mes consecutiu, tot i que encara es troben per sota la mitjana espanyola, que va quedar fixada en un 3% -tres dècimes més que a l'agost- impulsada pel transport, ja que el descens dels preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals va ser menor que al setembre del 2024; i per l'habitatge, amb uns preus de l'electricitat que van baixar menys que fa un any. En el cas de l'Estat, és la variació anual més elevada d'aquest any juntament amb el febrer, quan també va ser del 3%.
Pel que fa a la variació mensual al conjunt de l'Estat, va ser del -0,3%, pel descens del 4,2% dels paquets turístics i pel transport, que va registrar una taxa del -0,7% com a conseqüència de la baixada dels preus del transport aeri de passatgers En canvi, el vestit i el calçat va presentar una variació del 2,5% per l'inici de la temporada de tardor. A Catalunya, la variació mensual va ser del -0,5% davant l'augment del 2% de l'agost.
Per sectors a Catalunya, el grup on més pugen els preus és el de l'habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles, amb un 5,2%, set dècimes més que a l'agost, juntament amb el de les begudes alcohòliques i el tabac, amb un 4,1%, tres dècimes més que a l'agost. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques la variació anual va ser del 2,5%, dues dècimes més; i en l'ensenyament els preus es van enfilar nou dècimes, fins al 3,7%. En canvi, en els restaurants i hotels els preus es van moderar 1,2 punts, fins al 3%.
Entrant més al detall, en subgrups com el subministrament d'aigua i d'altres serveis relacionats amb l'habitatge es van mantenir en el 2,3%, mentre que l'electricitat, el gas i els altres combustibles van pujar 1,7 punts, fins al 10,8%. En el cas dels aliments, van pujar un 2%, una dècima més que a l'agost, mentre que les begudes alcohòliques van repuntar mig punt, fins al 6,9%, i el tabac es va mantenir també en el 6,9%.
Pel que fa al cistell de la compra, la carn de vaca va augmentar un 12,7%, un punt més que a l'agost, mentre que la carn d'oví ho va fer en un 7,5%, vuit dècimes menys; mentre que la carn d'au va repuntar quatre dècimes, fins al 3,4%. El preu dels ous continua pujant, un 14,2%, sis dècimes més que l'agost, una tendència similar a la dels preus del peix fresc i congelat, amb un 8,2%, és a dir, un punt i mig més que el mes anterior.
D'altra banda, també es va moderar el preu dels llegums, concretament sis dècimes, fins al 8,1%; el cafè i cacau, que tot i fer-ho en tres dècimes, continua pujant (+17,3%).
Els preus del sucre van caure un 22,1% davant el descens del 23,4% de l'agost i en el cas dels olis ho fan en un 35,2% davant la caiguda del 32,7% de l'agost.
Augments a totes les demarcacions
La variació anual de l'IPC al setembre va pujar en totes les demarcacions. La més elevada va ser a les comarques de Tarragona, amb un 3,1%, mig punt més que la mitjana catalana i quatre dècimes més que la inflació registrada a l'agost.
També es va situar per sobre la mitjana catalana l'IPC a la demarcació de Lleida, concretament en un 2,9%, quatre dècimes més que el mes anterior. Pel que fa a les comarques de Barcelona, l'IPC va ser del 2,6% al setembre, tres dècimes més que a l'agost, mentre que a les comarques de Girona va ser del 2,6%, una dècima més.
Per comunitats arreu de l'Estat, els territoris on la variació anual va ser més elevada van ser Ceuta (+3,9%), seguit de la Comunitat de Madrid i el País Valencià, amb un 3,5% i un 3,4%, respectivament. Per contra, on menys van pujar els preus van ser a les Illes Canàries, amb un 2,2%; seguit de la Regió de Múrcia, amb un 2,4% i Catalunya, amb un 2,6%.
