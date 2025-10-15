Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa acull un "speed dating laboral" per a persones en situació de vulnerabilitat

Tretze empreses participaran en El la trobada organitzada per “la Caixa”, Mosaic, Ampans, Càritas Berga i Fundació EMI

Façana de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa

Façana de la Llar Sant Joan de Déu de Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Regio7

Manresa

El programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” i les entitats socials Mosaic, Ampans, Càritas Berga i Fundació EMI, organitzen aquest divendres a Manresa una jornada de contacte entre empreses i persones en situació de vulnerabilitat que busquen una oportunitat laboral.

El format, inspirat en els speed datings, organitza rotacions d’entrevistes breus entre empreses i participants.

L’objectiu és posar empreses del territori en contacte directe amb persones candidates prèviament seleccionades i preparades per les entitats, per tal d’agilitzar processos de contractació de cara a les campanyes de tardor-hivern (Castanyada/Halloween, Black Friday i Nadal) i a necessitats estructurals.

L’activitat es realitzarà al pati de la Llar Sant Joan de Déu, de la Fundació Germà Tomàs Canet, al carrer de les Saleses.

Es preveu la participació de tretze empreses amb presència al territori i més de mig centenar de candidats i candidates amb diferents habilitats i experiència professional, aportats per les entitats organitzadores.

Les empreses participants seran Tous, Friman, Casa Mas, Grup Vilà Vilà, Bo de Debò, Carrefour, Dominis Cardona, FesMés Bricolatge, Harcogourmet, CET Miton, RMT Logístics, Thor Especialidades i Masats.

L’acte és tancat al públic en general, amb la participació d’aquelles persones vulnerables seleccionades per les entitats organitzadores.

