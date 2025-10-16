Direxis Masats celebra cent anys d’història com a degana del transport de viatgers a l’Anoia
Regió7
L'empresa anoienca Direxis Masats ha commemorat el seu centenari amb un acte institucional a l’alberg Cal Maco, a Igualada, que ha reunit representants locals i del Govern, del sector de la mobilitat i del grup Direxis, al qual pertany l’empresa. L’esdeveniment ha servit per celebrar un segle d’història i reafirmar el compromís de la companyia amb una mobilitat innovadora, segura i al servei de les persones.
L’acte ha comptat amb les intervencions de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, Susi López; el director general de Direxis, Carles Fàbregas; i la gerent de Direxis Masats, Carme Pros.
Durant l’acte, Carme Pros va destacar el valor humà i la continuïtat d’un projecte col·lectiu que ha crescut amb el territori: “Avui no celebrem només una trajectòria empresarial: celebrem una història compartida”. Així, Pros va agrair “la visió i determinació de la família Masats/Alapont, que van fundar i fer créixer aquesta empresa”. “El seu esperit emprenedor i la seva capacitat de treball han estat la base sobre la qual hem pogut construir”, va afegir.
El director general de Direxis, Carles Fàbregas, va posar èmfasi en la vocació de millora i resiliència de l’empresa: “Direxis Masats ha sabut superar moments difícils, reinventar-se davant dels reptes i mirar sempre cap al futur amb determinació”. Segons Fàbregas, un futur pel qual “continuarem treballant per oferir un transport modern, sostenible i accessible i per seguir sent un dels operadors de transport de referència més enllà del 2028”.
En les seves intervencions, els representants institucionals van subratllar el protagonisme de Direxis Masats com a motor de cohesió territorial i de servei públic, destacant-ne la capacitat d’adaptar-se a les noves necessitats de descarbonització, digitalització i gestió eficient.
En aquest sentit, la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, va qualificar Direxis Masats com a “exemple de proactivitat amb les administracions”, fent atenció especial a l’increment d’expedicions entre Igualada i Manresa (de 2 a 14 diàries) i el desenvolupament d’un servei propi de bus a la demanda a la Conca d’Òdena, ElMeuBus DX.
Per a l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el servei urbà de Direxis Masats a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, que l’últim any ha assolit els 1,2 milions de viatgers, és “un orgull per a la ciutat, valorat de manera excel·lent pels ciutadans”.
L’acte va incloure la projecció d’un audiovisual commemoratiu amb imatges històriques de l’empresa i l’exhibició d’un autobús clàssic, símbol de l’evolució del dia a dia del transport per carretera.
