L'Associació d'Empresaris del Berguedà trasllada propostes clau al Parlament per garantir el futur industrial de la comarca
La patronal es reuneix amb el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar per defensar el desenvolupament definitiu i total del polígon d'Olvan i l'aposta pel sector de la bioconstrucció
Entre les demandes també hi ha l'adaptació de la formació professional a les necessitats de les empreses de la comarca per assegurar la competitivitat de la comarca
Regió7
L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) ha presentat un paquet de propostes concretes i treballades per garantir la competitivitat de la comarca. Aquestes iniciatives han estat traslladades aquest dimecres als diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Cristòfol Gimeno, Conchi Jiménez, i Francesc Jesús Becerra, de la comissió d’Empresa i Treball, en una trobada encapçalada pel president de la patronal, Josep Maria Serarols, acompanyat de la vicepresidenta Rosa Prat i la gerent Neus Piniella. La reunió s'emmarca en l'inici del procés per a l'elaboració del nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030, una oportunitat clau per al progrés industrial i l'impuls de l'ocupació de qualitat al Berguedà.
Des de l'ACEB s'ha subratllat que la indústria és un pilar fonamental per a l'economia comarcal; en aquest sentit, les propostes presentades busquen enfortir aquest sector i adaptar-lo als reptes de futur, generant ocupació de qualitat i posicionant el Berguedà com un territori estratègic i sostenible.
"El Berguedà té un potencial industrial enorme, però necessita inversions estratègiques i un marc favorable per materialitzar-lo", ha afirmat Josep Maria Serarols. "Les propostes que hem presentat no són una llista de desitjos, sinó un full de ruta coherent i treballat per garantir un futur pròsper, sostenible i amb oportunitats per a tothom. El Pacte Nacional per a la Indústria és una oportunitat única per corregir desequilibris territorials i apostar de manera decidida per comarques com la nostra", ha afegit.
Les demandes de l'empresariat del Berguedà, que encaixen directament amb els eixos temàtics plantejats pel Govern per al PNI en els pròxims cinc anys, són les següents:
- Desenvolupament integral del Polígon d'Olvan-Rocarodona. L'ACEB ha insistit un cop més en la necessitat de completar al 100% el desenvolupament d'aquest polígon, considerat un "projecte estratègic per al Berguedà" per la seva capacitat d'assentar i atreure activitat industrial, i recosir la comarca a la Catalunya industrial. La proposta inclou la dotació de totes les infraestructures necessàries, entre aquestes la subestació elèctrica que garanteixi el subministrament a les empreses, i la inclusió de municipis de la comarca en el mapa d'ajuts regionals per incentivar la implantació de noves companyies.
- Impuls del sector de la bioconstrucció i l'eficiència energètica. S'ha demanat un suport decidit al desenvolupament del sector de la bioconstrucció, del qual la comarca n’és referent gràcies a la desena d’empreses que amb la seva experiència, solvència, coneixement i esforç inversor, han configurat de manera natural el hub del sector de la fusta constructiva, indústria de valor afegit amb un gran potencial de creixement. Aposta decidida pel sector materialitzada també per part de l’ACEB amb l’exitosa Firhàbitat, la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica de Catalunya.
- Nova línia de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior (Grau D) tècnic/a especialista en bioconstrucció, així com oficis industrials, dins d’un Centre de Formació Professional Integrada amb aquestes dues especialitats. Per fer front a les necessitats més immediates i emergents del teixit productiu de la comarca i de la Catalunya Central amb formació professionalitzadora i consegüent ocupació de qualitat, retenció de capacitats i talent.
- Facilitat i agilització administrativa per a l’activitat econòmica. Es reclama un cop més la reducció de la càrrega administrativa que afecta les empreses, la simplificació i agilització dels tràmits per a la implantació i creixement de l'activitat econòmica.
Els representants de l'ACEB han insistit en la importància que el PNI reculli les especificitats i necessitats del Berguedà per garantir un desenvolupament industrial equilibrat a tot el país.
En aquest marc d’igualtat d’oportunitats dels territoris, la tan teoritzada política de reequilibri territorial, l’ACEB ha traslladat als diputats la necessitat de resoldre de manera immediata les greus mancances de la línia de transport públic Berga-Barcelona, Berga-Manresa, amb serveis de Bus Exprés per a aquests corredors i altres mesures. L’ACEB fa seves totes i cadascuna de les reivindicacions de la plataforma d’usuaris berguedans d’aquestes línies.
La reunió ha conclòs amb el compromís per part dels diputats socialistes d'estudiar les propostes i traslladar-les a les comissions de treball corresponents en el marc de la negociació del Pacte, i el de continuar comptant amb la col·laboració de l’ACEB durant tot el procés.
