Martorell arriba al milió de vehícles Cupra produïts
El vehicle que ha arribat a aquesta xifra rècord, assolida en tan sols set anys, és el Formentor
Regió7
La fàbrica de Martorell ha arribat al milió de vehicles Cupra produïts, una nova fita històrica per a la marca i assolida en tan sols set anys. El vehicle que ha arribat a aquesta xifra rècord és el Formentor, el model més incònic de la firma.
"Assolir la fita d'un milió de vehicles CUPRA produïts és una demostració de la visió atrevida i la passió incansable que impulsa la nostra marca. La producció d'aquest emblemàtic cotxe a Martorell, el cor de la nostra transformació industrial, reflecteix el compromís amb la innovació, l'electrificació i el futur de la mobilitat. Cupra no és només una història, és una marca, termes de volum, mercats i portfoli,” ha afirmat Markus Haupt, CEO de Cupra.
El vehicle que marca aquesta fita és un Cupra Formentor e-HYBRID en color Magnetic Tech mate, un model que adopta el nou llenguatge de disseny de CUPRA amb el frontal en forma de nas de tauró, els fars triangulars CUPRA Matrix LED i el logotip Cupra integrat i il·luminat a la llum del darrere. L'interior ofereix una sensació de més qualitat, amb elements redissenyats com la consola central, els panells de les portes, el quadre de comandament i els entapissats. La unitat un milió compta amb la nova generació de propulsors híbrids endollables i ofereix 272 CV (200 kW). Equipat amb el nou motor 1.5 TSI, un motor elèctric i una bateria més gran que ara ofereix 19,7 kWh (nets), el cotxe demostra que l'electrificació i el rendiment són una combinació perfecta. El CUPRA Formentor és el model més popular de la companyia i l'A-CUV més venut a Europa.
Per commemorar aquest èxit, Cupra sortejarà un cupra Formentor e-HYBRID entre tots els empleats de la companyia perquè el guanyador el faci servir durant tres anys. Aquest vehicle, de gran valor per a Cupra, posteriorment passarà a formar part de la col·lecció de cotxes històrics de la companyia, simbolitzant una fita clau en la trajectòria de la marca. Aquest gest és una manera de reconèixer i agrair a les persones que han fet possible el creixement de Cupra, consolidant-la com una icona global del disseny, la innovació i el rendiment. "El cupra un milió no és només un nombre, és el resultat del talent, la passió i la dedicació de totes les persones que conformen la marca. Gràcies a ells, en tan sols set anys ens hem convertit en una de les marques de cotxes de més ràpid creixement a Europa. Per això volem que aquesta celebració se centri en els nostres equips, reconeixent els seus esforços, situant-los en el centre" vicepresidenta executiva de Persones i Organització.
Fundada el 2018 com la primera marca nova creada dins del Grup Volkswagen, Cupra va ser concebuda com a alternativa per a les noves generacions d'amants dels cotxes. Situada entre els segments de volum i premium, Cupra és una instigadora de la creativitat i impulsora del canvi, sempre provocadora i obsessionada a reinventar-se.
Cada model Cupra és pur disseny i rendiment i incansablement expressiu. La seva gamma completa inclou el Cupra Ateca, el primer cotxe a lluir l'emblema Cupra; el Cupra León, redissenyat i millorat com a model Cupra independent; el Cupra Formentor, el primer cotxe desenvolupat exclusivament per a la marca i el vehicle més venut de la companyia; el Cupra Born, el primer vehicle 100% elèctric de la marca; el Cupra Tavascan, un SUV coupé totalment elèctric; i el Cupra Terramar, el SUV esportiu de la marca. El 2026, el Cupra Raval s'unirà a aquest portfoli, fet que suposa un punt d'inflexió per a la marca i que farà l'electromobilitat més accessible per a la nova generació de conductors, sense sacrificar l'emoció ni el rendiment.
