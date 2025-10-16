El Sabadell triomfa sobre el BBVA: l'opa decau després de quedar-se al 25,47% d'acceptació
L'oferta "queda sense efecte" en no arribar ni tan sols al 30%, de manera que el banc d'origen basc no tenen ni tan sols l'opció de presentar una segona opa
Pablo Allendesalazar / Albert Martín
El Sabadell venç contra la majoria dels pronòstics i de manera clara el BBVA a l'oferta de compra (opa) més polèmica de les últimes dues dècades. El grau d'acceptació de l'operació entre els accionistes de l'entitat catalana s'ha quedat en tot just el 25,33% del capital social i el 25,47% dels drets de vot (el capital social menys l'autocartera), de manera que la transacció decau, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat posteriorment la Comissió Nacional. L'entitat catalana, així, ha sobreviscut a l'amenaça existencial que l'ha tenallat durant els darrers 17 mesos. Amb el resultat final, el banc d'origen basc ni tan sols pot llançar una segona opa, una opció legal que només s'hauria hagut d'haver quedat entre el 30% i el 50%, com esperava el mercat.
"L'oferta pública ha tingut resultat negatiu en no haver estat assolit el límit mínim fixat per l'oferent per a la seva validesa (50%) i, atenent al previst en el fullet de l'oferta, en no poder renunciar a aquest mínim en la mesura que el nombre d'accions de Banc de Sabadell, SA que han acceptat l'oferta suposa un percentatge inferior al 30%. el que preveu l'article 33.3 de l'esmentat Reial decret, l'oferta queda sense efecte", ha constatat l'organisme supervisor.
El Sabadell, fundat el 1881, segona entitat financera catalana i una de les empreses més influents, podrà seguir la seva trajectòria en solitari després d'una dura pugna amb el BBVA en què els accionistes han dictat sentència: al preu ofert, no volen l'opa. El desenllaç final de l'operació suposa un èxit sense pal·lejatius per a l'estratègia de defensa numantina desplegada des del maig de l'any passat per l'entitat, amb el president, Josep Oliu, i molt especialment el conseller delegat, César González-Bueno, al capdavant. N'és una prova que només el 9% dels analistes esperaven que l'acceptació estigués per sota del 30%, segons una enquesta de Citi de fa uns dies.
Cop per al BBVA
En sentit contrari, el rebuig de l'operació suposa un cop dur per al BBVA, que fracassa en el seu intent de fer-se amb el Sabadell per tercera vegada en tot just un lustre. Ja va intentar acordar una fusió amistosa a finals del 2020, però el preu que va oferir va ser rebutjat per l'entitat catalana. Va tornar a provar sort l'abril de l'any passat, però el consell del banc vallesà va tornar a rebutjar una unió pactada al preu proposat pel rival. Aquell nou 'no' va ser el que va portar el BBVA a plantejar una opa hostil sense precedents a la banca des del 1987 (Banc de Bilbao sobre Banesto). El resultat ha estat el mateix que llavors, confirmant el que sempre s'ha afirmat al sector bancari: només les fusions amistoses tiren endavant.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»