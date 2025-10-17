Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: "Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar"
La creadora de contingut ha compartit a les xarxes socials una cosa que poca gent coneix
Ricardo Castelló
Les hostesses de vol podrien explicar milers d’experiències viscudes al llarg dels seus trajectes. Tanmateix, la Bárbara Bacilieri, tripulant de cabina, ha compartit a les xarxes socials una cosa que molt poca gent sap, ja que és un secret que els auxiliars de vol intenten amagar a tota costa. Bárbara Bacilieri comença amb una pregunta al vídeo, que té més de 400.000 visualitzacions: “Sabies que les hostesses, si portem un got d’aigua a algun passatger a l’avió, l’amaguem?”.
La jove explica que “quan ens truquen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar”, una cosa que és molt habitual a totes les tripulacions. A més, l’hostessa de vol anima tots els seus seguidors a demanar-ho en un vol i veure com ho fan.
La raó d’amagar el got d’aigua
El principal motiu que dona és que “si un altre passatger ho veu, segur que també ens demanarà un got d’aigua. I si un altre passatger ens veu portant aquest got d’aigua, també el demanarà”. La conclusió a què arriba és que “el got d’aigua és contagiós”. Per aquest motiu, les hostesses fan tot el possible per amagar-lo i que ningú el vegi, encara que a vegades resulta complicat.
Si vols beure aigua a l’avió, la recomanació de la tripulant és que, per evitar que tothom faci el mateix, no utilitzis el botó. En canvi, recomana que la gent s’aixequi i s’acosti a la cuina, on són elles, per demanar-lo allà. El vídeo no ha passat desapercebut a TikTok, ja que els usuaris consideren que demostra "poques ganes de treballar". Un usuari comenta: “qualsevol estratègia amb tal de no treballar i no servir els passatgers”. Un altre afegeix: “És la teva feina!”.
