Sector bancari
Així va celebrar el Sabadell el desenllaç de l’opa: copes i una conga a l’oficina
El banc català va rebre amb incredulitat i eufòria la notícia que l’operació del BBVA no havia prosperat
Albert Martín
«‘Hem guanyat’!!!!». En català i amb quatre exclamacions. Eren les 20.09 hores quan els primers membres del comitè de direcció del Banc Sabadell començaven a escriure per WhatsApp. Ho feien amb eufòria, sorpresa, i un punt d’incredulitat. «Ho vam haver de llegir quatre vegades, no ens ho crèiem», explica una dels primers a conèixer que l’entitat catalana havia superat l’opa del BBVA i que, per tant, continuarà existint.
La notícia va córrer com la pólvora i a les 20.22 hores, El Periòdico, del mateix grup que aquest diari, publicava la primícia. Molts treballadors del banc ho van saber per aquest mitjà, ja que ni la CNMV ni cap dels dos bancs havien tingut temps de fer el comunicat a aquella hora. Un directiu del Sabadell va veure el correu electrònic després d’aparcar el cotxe i va prendre una decisió: «Vaig voler asseure’m. Perquè les males notícies, millor que t’agafin assegut».
Però les notícies no eren dolentes i van trobar el comitè de direcció de camí a un restaurant. «Ja estava agendat, ahir teníem agendada reunió presencial i no vam tenir temps de menjar», explica un dels integrants d’aquest òrgan de decisió. La cita era al Tram-Tram, a Sarrià, i el restaurant va ser testimoni d’una celebració de la cúpula directiva, que menjava mentre atenia un WhatsApp col·lapsat de felicitacions. «Va ser un festival», explica un dels presents. ¿Hi va haver brindis? «Sí. I copes després de sopar», coincideixen dos dels assistents.
Els ecos de la inesperada celebració es van reproduir en diferents llocs. Josep Oliu estava en un acte privat a la província de Girona quan es va conèixer la notícia. L’allau del seu telèfon va fer que amb prou feines respongués amb emoticones. I La casualitat va voler que el vicepresident del Sabadell, Pedro Fontana, estigués sopant en un restaurant a Palau-sator (Baix Empordà) amb Joan Corominas, fill d’un expresident del Banc Sabadell, descendent d’un dels 127 fundadors del banc i impulsor de l’Associació d’Académ Minoritaris Banc Sabadell. També a les seves estovalles hi va haver brindis. «És una grandíssima notícia; la raó de ser de l’associació era convèncer els minoritaris i el resultat ha sigut brutal», explica avui.
Una conga a la seu central
Amb el pas de les hores la incredulitat ha donat pas a certa eufòria, i aquest divendres al matí la seu central del banc català han viscut escenes que s’aproximen més a El lobo de Wall Street que a la discreta entitat fundada el 1881. Centenars de treballadors han esperat el president Oliu i a la seva arribada hi ha hagut crits de «president, president». Durant l’aplaudiment que han rebut el financer i el seu conseller delegat, César González-Bueno, hi ha hagut un conat d’himne barcelonista ‘olelé, olalà’ que ha canviat ràpidament en el més senzill ‘Campions, campions’.
Molts treballadors anaven vestits amb polos i samarretes del Banc Sabadell i s’ha ballat fins i tot la conga per celebrar un fracàs, el de l’opa, que comporta que uns 5.000 treballadors procedents de les dues entitats, segons les estimacions existents, puguin mantenir el seu lloc de treball.
«Ha sigut una mica impressionant», reflexionava un directiu en declaracions a EL PERIÓDICO. «M’he preguntat molts dies com gestiones en una empresa tan basada en les relacions humanes els treballadors quan se senten derrotats», afegia. «Impressionant i emocionant, perquè això ens ha unit; podia haver fet el contrari, però ara molts som amics», reflexionava aquesta mateixa veu.
