El jutjat de Martorell no apunta contra cap persona en concret en la investigació per la mort del fundador de Mango
La família confia en la innocència del fill del fundador de Mango
ACN - Redacció
El jutjat d’instrucció número 5 de Martorell manté oberta la causa per la mort d’Isak Andic, propietari i fundador de Mango, però la investigació no s’ha dirigit i ni es dirigeix contra cap persona concreta en aquest moment, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat. També ha remarcat que la investigació està en mans de Mossos d’Esquadra i que la causa es manté secreta. En un altre comunicat, la família va subratllar dijous que confia en la innocència del seu fill, Jonathan Andic, després que s’hagi publicat que la investigació no descarta l’homicidi.
El desembre del 2024, l'empresari va caure durant una excursió amb el seu fill a Montserrat i va perdre la vida. En un principi, la investigació dels Mossos d'Esquadra va apuntar a un accident, però ara, segons va avançar ‘El País’, certes incongruències en les declaracions del fill de la víctima haurien obert el nou escenari. "La família Andic està segura que aquest procés acabarà tan aviat com sigui possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic", han comunicat fonts de l'entorn del grup tèxtil.
