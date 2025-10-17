L'speed dating laboral de Manresa genera més de 700 contactes per a persones vulnerables
Els candidats agraeixen el contacte cara a cara amb tretze empreses del territori: "Penges el currículum a Infojobs i no et truca mai ningú"
Regió7 / ACN
La Llar Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit aquest divendres la primera edició de la jornada “Speed Dating Laboral”, una trobada que ha posat cara a cara tretze empreses del territori i 137 persones en situació de vulnerabilitat, generant més de 700 contactes laborals. L’activitat, impulsada pel programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, Mosaic, Fundació Ampans, Càritas Berga i Fundació EMI, s’ha desenvolupat en format de cites ràpides, amb entrevistes de pocs minuts entre les empreses i les persones candidates en recerca activa de feina.
L’objectiu de la jornada era facilitar el contacte directe entre el teixit empresarial local i persones amb més dificultats d’accés al mercat de treball seleccionades per les entitats organitzadores, fomentant una inserció més inclusiva i propera. Eren 137 candidats que pateixen problemes de salut mental o es troben en situació de pobresa o en risc d’exclusió social.
"És molt difícil trobar feina"
Una de les participants és Anna Guilella, veïna de Manresa de 62 anys, que està buscant feina des del 2021. Assegura que els temps "han canviat molt" i creu que ara és "molt difícil" trobar feina. "Abans portaves el currículum directament a l'empresa i ara el penges a Infojobs i no et truca mai ningú", lamenta.
Les empreses participants han estat Tous, Friman, Casa Mas, Grup Vilà Vilà, Bo de Debò, Carrefour, Dominis Cardona, FesMés Bricolatge, Harcogourmet, CET Miton, RMT Logístics, Thor Especialidades i Masats.
S’espera que els contactes laborals es tradueixin en noves oportunitats de feina de cara a les campanyes de tardor-hivern -Castanyada/Halloween, Black Friday i Nadal- i per cobrir les necessitats estructurals de les empreses.
Les persones participants han pogut presentar-se i donar a conèixer les seves competències en un entorn acollidor i dinàmic dintre de la Llar Sant Joan de Déu, espai on la Fundació Germà Tomàs Canet desenvolupa programes i serveis en benefici dels col·lectius vulnerables, com ara el Programa d’Atenció de Persones Refugiades, el Servei de Dutxes i Bugaderia Social, el Centre Residencial d'Emergències Socials i la Unitat Dependent del Bages.
"Els ha obert portes"
Durant l’acte, la coordinadora de Mosaic, Iulia Birlut, ha dit que “ha estat una experiència molt positiva que ha empoderat les persones participants i els ha obert portes per trobar feina.” Així mateix, Astrid Ardura, de la Fundació Ampans, ha remarcat la importància de les empreses i ha volgut agrair la seva participació a la jornada. Des de Càritas Berga, Carme Obradors ha afirmat que “és molt positiu que les entitats socials s’involucrin en el món laboral i que les empreses coneguin la feina que fem preparant les persones per treballar.” Josep Estany, de la Fundació EMI, ha dit que “la jornada ha servit per apropar el talent de les nostres entitats a les empreses del territori i pot ser la guspira de noves oportunitats.” Des d’Incorpora de la Fundació “la Caixa” han expressat la seva voluntat de repetir-la en noves edicions.
Les entitats organitzadores treballen per afavorir la inserció laboral de persones amb dificultats, oferint itineraris personalitzats, formació i intermediació amb empreses. A través d’aquest tipus d’accions, es vol promoure la igualtat d’oportunitats i sensibilitzar el teixit empresarial sobre el valor de la inclusió.
