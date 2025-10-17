Sector bancari
El president del BBVA descarta dimitir i defensa que el desenllaç de l’opa no és un fracàs sinó una «oportunitat perduda»
Torres mira de girar full: «hi ha hagut alguns moments difícils, però acceptem el resultat i mirem cap endavant»
Pablo Allendesalazar
El BBVA mira de girar full immediatament. El seu president, Carlos Torres, ha descartat aquest divendres dimitir a conseqüència del rebuig massiu dels accionistes del Sabadell a la seva oferta de compra (opa), com de fet sempre ha defensat des que va presentar la proposta el maig del 2024: «la meva continuïtat al capdavant del banc no està en qüestió». El banquer, així mateix, ha rebutjat acceptar com un fracàs el desenllaç de l’operació (ha evitat fins i tot utilitzar aquesta paraula). «No parlaria en aquests termes, sinó d’oportunitat perduda», ha afirmat.
En un gest poc habitual, el màxim dirigent del banc d’origen basc i el seu conseller delegat, Onur Genç, han ofert a primera hora d’aquest divendres una roda de premsa per comentar el resultat de l’opa i els seus plans de futur. En el món empresarial espanyol és una pràctica amb pocs precedents donar la cara de forma tan ràpida quan no s’ha tingut èxit en una operació corporativa. Però el BBVA ha optat per fer-ho per, més enllà d’alguna petita pulla vetllada, enviar el missatge de «tanca el capítol» de l’opa.
«Ha sigut un procés llarg i en alguns moments difícils, però acceptem el resultat i mirem cap endavant. Té poc sentit pensar què podria haver passat», ha argumentat Torres. En la seva intervenció, així, ha mirat d’evitar caure en excessives lamentacions, també en autocrítiques, mentre ha rebutjat carregar de manera directa contra el Sabadell. «Ahir vaig trucar al senyor Oliu (president del banc català) per desitjar-li el millor a ell personalment i al Banc Sabadell, els seus empleats i els seus accionistes», ha revelat.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»