Sector bancari
El Sabadell, després de fracassar l’OPA del BBVA: «aquesta és la millor sortida, generem més valor per separat que junts»
L’entitat afirma que remunerarà «amb 6.450 milions els nostres accionistes fins al 2027, equivalent al 40% del valor actual del banc»
Juan Carlos Lozano
El president de Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat, després de fracassar l’opa del BBVA, que és «la millor sortida per a tothom», incloent-hi les dues entitats, i ha agraït el recolzament «majoritari i infrangible» de tots els accionistes, clients i societat en general, així com de l’equip de l’entitat.
«Aquesta és la millor sortida per a tothom i s’ha aconseguit gràcies al suport majoritari i infrangible dels nostres accionistes, clients i societat en general, i també gràcies a l’encomiable esforç i compromís del gran equip de professionals que integra Banc Sabadell»,ha traslladat a través d’un comunicat remès aquest divendres, després que a última hora de dijous es conegués el fracàs de l’OPA del BBVA, informa Europa Press.
Com va avançar dijous EL PERIÓDICO i va confirmar posteriorment la CNMV, el BBVA va reconèixer que només havia arribat al 25,47% de les accions amb drets de vots delSabadell, i queda així per sota del llindar mínim d’acceptació del 50% i també per sota del 30% que li obria la possibilitat de llançar una segona OPA.
«És una gran satisfacció confirmar que Banc Sabadell podrà continuar en solitari i avançar en la història de servei als seus clients que va iniciar fa més de 144 anys», ha assegurat Oliu, que ha destacat que «Banc Sabadell i BBVA són dues grans entitats que generen més valor per separat que juntes».
Un projecte amb un gran present
Per la seva banda, el conseller delegat ha destacat que «aquest projecte té un gran present i un millor futur de forma independent, després de la gran transformació empresa en els últims cinc anys».
«Tal com contempla el nostre pla estratègic, continuarem creixent en els pròxims anys, elevarem la nostra rendibilitat al 16% el 2027, i continuarem amb un fort ritme de generació de capital que ens permetrà remunerar amb 6.450 milions d’euros els nostres accionistes fins al 2027, equivalent al 40% del valor actual del banc», ha detallat González-Bueno.
«I farem tot això prestant el millor servei als nostres clients i recolzant l’economia espanyola amb més finançament. Els nostres clients volen el Banc Sabadell com a entitat independent, i nosaltres demostrarem que val la pena que Banc Sabadell continuï existint», ha destacat González-Bueno, que ha reiterat «l’objectiu de Sabadell de ser el millor banc d’Espanya».
