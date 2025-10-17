Santi Millán i Joan Dausà presenten el nou model elèctric de Mercedes a Movento Stern Manresa
Es tracta d'un "gran llançament sense precedents" que redefineix el concepte de mobilitat sostenible de la marca
En l'acte també hi havia la manresana Núria Picas i l'exjugador d'handbol i actual dirigent del FCB Enric Masip
Regió7
Movento Stern, xarxa de concessionaris i tallers oficials Mercedes-Benz, va presentar oficialment el nou CLA 100 % elèctric al seu concessionari de Manresa, recentment renovat sota l’estàndard MAR20X, que eleva l’experiència del client a través de la digitalització i d’una atenció més personalitzada, atractiva i eficient.
Ahir dijous, clients i col·laboradors de la companyia van poder descobrir, al concessionari situat a la Ctra. de Berga, 2 de Sant Fruitós de Bages, les principals novetats del nou CLA elèctric, un model compacte que redefineix el concepte de mobilitat sostenible de la marca.
En el marc d’aquesta presentació sincronitzada impulsada per la marca a Espanya i Portugal, Quim Badia, gerent de Movento Stern, juntament amb Luis Vicente-Franqueira, director regional de vendes de Mercedes-Benz Espanya, i Daniel Rodríguez Bodas, responsable de vendes de Mercedes-Benz Espanya, van encapçalar l’acte reforçant la rellevància d’aquest "gran llançament sense precedents".
A més, aquest esdeveniment va ser presentat i conduït pel reconegut actor i presentador Santi Millán, que va aportar la seva energia i carisma durant tota la vetllada. Per la seva banda, Joan Dausà va oferir una emocionant actuació en directe, convertint l’espai en un escenari únic i perfecte per interactuar amb els assistents. Entre el repertori que ha tocat el cantautor, hi ha hagut èxits com Jo mai mai, Judith o La gran eufòria, entre altres.
Tots dos artistes, ambaixadors oficials de Movento Stern, van estar acompanyats per altres representants de la marca, provinents de l’àmbit esportiu, com ara: l’exjugador olímpic d’handbol i directiu del FCB Enric Masip; l’exfutbolista Albert Luque; l’esportista d’ultra trail Núria Picas; la jugadora de pàdel professional Marta Marrero, i la creadora de contingut Maria Vallespí.
Un referent elèctric de Mercedes-Benz
El nou Mercedes-Benz CLA 100% elèctric destaca pel seu disseny avantguardista i la seva tecnologia integrada d’última generació: ofereix una autonomia de fins a 790 km (WLTP) i admet càrregues ultraràpides de fins a 320 kW. A més, és el primer model ja a la venda que incorpora la nova plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture) sota una tecnologia elèctrica de 800 volts, i també disposa de motorització híbrida lleugera.
A banda de la seva autonomia elèctrica, incorpora el nou sistema operatiu central de Mercedes-Benz, MB.OS, que connecta tots els aspectes digitals del vehicle. Igualment, el nou compacte elèctric ofereix una interfície intel·ligent MBUX d’última generació per a una experiència premium i completament digital a bord, amb un disseny interior que combina esportivitat, confort i innovació.
La seva aerodinàmica refinada i la capacitat d’acceleració de 0 a 100 km/h en només 6,7 segons reforcen l’equilibri entre eficiència i esportivitat.
Durant la presentació, Quim Badia, gerent de Movento Stern, va destacar la importància d’aquest llançament tant per a la marca com per a la companyia: “El nou CLA 100 % elèctric simbolitza la visió de futur de Mercedes-Benz. És un vehicle que integra innovació i prestacions de primer nivell, sense renunciar a l’ADN d’elegància i rendiment propi de la marca. Sens dubte, ens enorgulleix presentar-lo avui a Movento Stern Manresa, compartint aquesta experiència amb els nostres clients i col·laboradors".
Innovació i experiència premium
Movento Stern Manresa ha renovat les seves instal·lacions seguint el concepte MAR20X, la nova línia de disseny i atenció al client impulsada per Mercedes-Benz a nivell europeu. Aquest nou model de concessionari aposta per la digitalització, la sostenibilitat i una interacció més propera amb el client, incorporant espais moderns, tecnologia d’última generació i una atmosfera més visual i immersiva.
Pel que fa a la transformació del concessionari, Quim Badia va expressar que "la renovació de les nostres instal·lacions reflecteix el nostre compromís amb la innovació tecnològica. Volem acompanyar els nostres clients en la seva transició cap a l’electrificació, oferint no només un servei tècnic de màxima qualitat, sinó també una atenció completament personalitzada, en línia amb l’excel·lència que caracteritza la marca".
Amb aquest pas estratègic, Movento Stern "referma la seva posició com a referent a la Catalunya Central i reforça el seu compromís amb la mobilitat eficient, alineant-se amb la visió de Mercedes-Benz de liderar el futur de l’automoció elèctrica".
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»