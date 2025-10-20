El BBVA i el Sabadell regaran amb més de 5.000 milions els seus accionistes
Les dues entitats han convertit en estratègic mimar l’accionista en aquest exercici per defensar la seva posició davant l’operació
Celia López
Si hi ha maror, peix en abundor, i si fracassa l’opa, benefici per als accionistes. Tant el BBVA com el Banc Sabadell han lliurat en els últims mesos una lluita acarnissada per seduir els accionistes, cosa que ha implicat, entre altres coses, multiplicar la remuneració dedicada a ells. La suma del previst amb càrrec a 2025 supera de llarg els 5.000 milions d’euros.
De fet, l’entitat basca tan sols va trigar uns minuts a redoblar la seva aposta després que es conegués la no acceptació de l’opa dijous a la nit i va anunciar un dividend històric i una recompra d’accions amb excés de capital. En aquest exercici, el banc presidit per Carlos Torres repartirà un dividend de 0,73 euros per acció, cosa que suposa un import total de més de 4.100 milions d’euros. Per la seva banda, el Sabadell abonarà 0,36 cèntims per acció en dividends, per a un total de 1.380 milions d’euros. Es tracta de xifres rècord que estan impulsades en algun cas per operacions específiques, com la venda del britànic TSB, i per la millora dels resultats operatius de la banca en general, que és un dels sectors que més s’ha revaloritzat en borsa en els últims nou mesos.
"Segons la nostra opinió, el gran beneficiari del fracàs de l’opa són els accionistes dels dos bancs. La realitat és que l’operació va perdre molt atractiu amb el veto del Govern i perjudicava la rendibilitat potencial. Si a això hi sumaves que el normal és que les sinergies aconseguides són menors que les estimades, probablement l’operació hauria perjudicat els accionistes de les dues entitats", exposa l’analista Javier Cabrera.
Pla de remuneració
El Banc Sabadell ha traçat per aquest 2025 i principis del 2026 un pla de remuneració a l’accionista que combina dividends ordinaris, un dividend extraordinari vinculat a la venda de la seva filial britànica TSB i un ampli programa de recompra d’accions. En conjunt, l’entitat preveu distribuir més de 3.800 milions als seus accionistes en un termini d’aproximadament dotze mesos. L’entitat vallesana ja ha completat el pagament de 0,1244 euros per acció corresponents al dividend complementari amb càrrec al 2024, abonat el 28 de març, que se suma als 0,08 euros per acció abonats l’octubre del 2024. Tenint en compte tot això, el dividend total de l’exercici 2024 va arribar als 0,2044 euros per títol.
Amb càrrec al 2025, el Sabadell ja ha realitzat un primer pagament a compte de 0,07 euros per acció el 29 d’agost, i ha anticipat un segon pagament a compte al desembre que, sumat al complementari que s’abonarà el 2026, permetrà igualar o superar la remuneració ordinària de l’any anterior. A més, l’entitat preveu un dividend extraordinari d’uns 0,50 euros per acció la primavera del 2026, condicionat al tancament definitiu de la venda de la seva filial britànica TSB al Santander. Aquesta operació suposarà la distribució d’aproximadament 2.500 milions d’euros addicionals.
"El Sabadell ha guanyat una batalla tàctica, però no la guerra. La seva independència surt reforçada, però ara l’ha de justificar amb resultats sòlids. El pla de defensa anunciat –venda de TSB, dividend extraordinari i augment del pay-out [part del benefici destinat a dividends]– representa una promesa de rendibilitat atractiva… que es podria convertir en un risc si implica tensions de capital. La confiança del mercat dependrà de la seva execució i de la seva capacitat per mantenir marges i solvència", exposa Antonio Castelo, analista d’iBroker.
Recompra ambiciosa
En el cas del BBVA, el pay-out en efectiu es complementa amb un programa de recompra d’accions ja programat que es reactiva de manera immediata per un valor d’uns 1.000 milions i potencials trams addicionals en el 2026-2028 subjectes a capital i permisos del Banc Central Europeu. El Pla Estratègic 2025-2028 de l’entitat recull una pluja de 36.000 milions en diferents tipus de retribució a l’accionista fins al 2028 i 13.000 milions a curt termini. Un altre dels objectius de l’entitat basca passa per reforçar la seva posició en el mercat domèstic i generar sinergies rellevants en banca i pimes. La posició de l’entitat ara mateix és molt forta en països emergents com Mèxic o Turquia.
A això s’hi ha de sumar un programa de recompra d’accions pròpies per 1.002 milions d’euros, aprovat en la Junta de març del 2025, que ja està en execució i es divideix en dos trams: 247 milions amb càrrec a resultats del 2023 i 755 milions amb càrrec al 2024. El consell d’administració ha aprovat amortitzar la totalitat de les accions adquirides, cosa que permetrà augmentar el benefici per acció i reforçar la rendibilitat del capital. "L’anunci de la confirmació del pagament d’un dividend rècord juntament amb un ambiciós programa de recompra d’accions segur que també han recolzat aquest moviment. L’entitat reforça així el seu perfil financer a curt termini i torna a posar el focus en la creació de valor per a l’accionista", apunta Castelo.
