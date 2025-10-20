Casa Tous, al centre de Barcelona, és el nou centre de referència de la joiera nascuda a Manresa
L'espai tindrà un taller de joieria on es mostrarà com es treballa des del carrer i s'ha decorat com un record a l'arquitectura modernista de la ciutat
TOUS, una de les majors companyies globals de joieria de luxe assequible, inaugura CASATOUS Barcelona, la seva renovada flagship store global al Passeig de Gràcia de Barcelona. Aquest nou concepte, únic al món, ret homenatge al llegat joier de la marca i a la identitat de la ciutat, i incorpora per primera vegada un espai obert al diàleg i la col·laboració, The TOUS Room.
La botiga, de més de 150 metres quadrats, es troba situada al número 99 del Passeig de Gràcia i comptarà amb espais destinats als tres conceptes del grup: TOUS, la línia TOUS Atelier i la marca de joieria experimental SUOT Studio.
En el seu disseny, l’espai és una celebració de Barcelona i dels més de cent anys d’expertise joiera de la companyia. Més de trenta anys després de l’obertura de la primera botiga de TOUS al Passeig de Gràcia, la marca ret homenatge a la ciutat que li va obrir les portes al món. La identitat barcelonina es converteix en l’eix narratiu a través de subtils elements de mobiliari i materials inspirats en l’arquitectura i el llegat artesanal de la ciutat, recuperant el modernisme com a senya d’identitat mitjançant tècniques tradicionals reinterpretades com el trencadís, les gelosies i l’estuc.
L’espai també beu de la tradició joiera amb elements decoratius i narratives visuals connectades amb el llegat de la marca. El gran taller de joieria, visible des del carrer, està obert al públic, permetent observar en directe els processos de creació i oferint als clients l’oportunitat de cocrear, personalitzar i revitalitzar les seves peces a través del servei Craft & Care. En aquest espai també estarà disponible l’experiència Metier, que permet als clients crear amb les seves pròpies mans la seva joia des de zero de la mà d’un expert artesà.
The TOUS Room, una casa oberta al món
La nova flagship global de TOUS incorpora per primera vegada The TOUS Room, un espai de diàleg i col·laboració obert a altres marques i creadors. Aquesta plataforma, única a CASATOUS Barcelona, convida creatius, artistes, dissenyadors, marques o innovadors a prendre el control d’un espai temporalment, transformant-lo en un lloc on tot és possible.
La iniciativa ofereix als creadors i les marques la llibertat de dissenyar i experimentar amb noves idees, portant les seves visions, projectes i conceptes a la vida en un espai interactiu i en constant evolució.
La primera convidada a aquesta casa oberta al món serà SUOT Studio, la marca de joieria experimental de TOUS, que estrena aquest espai amb Refracta, una instal·lació immersiva que transforma la llum en un cos vivent que convida a la renovació interior. Aquest espai experiencial de SUOT Studio romandrà obert fins al desembre.
TOUS és una companyia de joieria líder amb més de cent anys d’història. Fundada per la família Tous el 1920, l’empresa dissenya, produeix i distribueix joies i accessoris amb un esperit creatiu i que conviden a l’autoexpressió. Amb seu a Manresa, l’empresa compta amb una xarxa de més de 600 botigues i té presència a 40 mercats. Dona feina a més de 4.000 persones i factura al voltant de 500 milions d’euros. Juntament amb la seva marca principal, TOUS opera també amb la línia d’alta joieria TOUS Atelier i la firma de joieria experimental SUOT Studio.
