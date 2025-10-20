28a Edició
L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia
El ‘lobby’ de parents manté la seva percepció sobre l’economia espanyola amb un aprovat raspat
Sara Ledo
Un aprovat just. Els directius mantenen la seva valoració sobre la situació econòmica, amb 5,66 punts en una escala del 0 al 9, lleugerament per sobre dels 5,55 punts de l’any passat. Però situen, per primera vegada, l’absentisme laboral com el principal risc econòmic a què s’enfronten. Així ho traslladen els directius de les grans empreses familiars, integrats en l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), segons l’enquesta interactiva anual que es porta a terme entre els assistents al XXVIII Congrés, que se celebra aquest dilluns i dimarts a Burgos.
No s’aprecia, per tant, un gran pessimisme entre els empresaris, malgrat que fa uns dies el president de l’Institut, Ignacio Rivera,va criticar la dinàmica política en què estava immersa Espanya, davant la falta de presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat. «El país està bastant bloquejat, i el Govern i l’oposició està en mode eleccions, no en mode govern, i això no és gaire bo des del meu punt de vista», va dir el directiu.
De fet, els empresaris familiars són optimistes sobre l’esdevenir de les seves corporacions per a l’any vinent. La majoria espera un augment de la xifra de vendes per al 2026 (61%), i el 52% espera incrementar la seva plantilla, mentre que el 39% preveu mantenir el nivell d’ocupació actual. A Espanya, les empreses familiars representen el 70% de l’ocupació i el 60% del producte interior brut (PIB).
El gran interrogant que s’ha colat aquest any en l’enquesta és l’absentisme laboral. El nombre de treballadors que falta diàriament al seu lloc de treball s’ha convertit en la principal preocupació dels empresaris, per davant de dos ‘clàssics’ com són la dificultat per trobar professionals qualificats, així com els canvis regulatoris al país, que precisament van ser les dues principals preocupacions de l’any passat per aquestes companyies, al costat dels riscos geopolítics.
El XXVIII Congrés de l’Institut de l’Empresa Familiar reuneix aquest dilluns i dimarts a Burgos uns 600 assistents inclosos representants institucionals, líders empresarials i experts, i serà inaugurat pel rei Felip VI, acompanyat pel president de l’Institut de l’Empresa Familiar, Ignacio Rivera, que estarà acompanyat pel ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.
