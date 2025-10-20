Cotitzacions
El Govern central frena la pujada de quotes als autònoms que menys guanyen i planteja pujar fins a un 2,5% a la resta
La Seguretat Social planteja un increment d’entre 3 i 15 euros a partir del 2026, davant la pujada d’entre 11 i 200 euros que va plantejar inicialment
Gabriel Ubieto
La Seguretat Social ha frenat la seva proposta d’increment de quotes per als autònoms. La ministra Elma Saiz ha rebaixat les seves pretensions i planteja congelar les cotitzacions per als que menys guanyen i reduir substancialment la pujada per a la resta.
L’última proposta remesa als agents socials, segons han pogut confirmar diferents fonts vinculades a la negociació, oscil·la entre 3 i 15 euros més al mes a partir del pròxim exercici per a tots aquells que tinguin uns rendiments nets superiors a l’equivalent al salari mínim interprofessional (SMI).
El fort rebuig que va generar la primera oferta de la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions l’ha forçat a moderar substancialment les seves pretensions. Segons les primeres dades posades sobre la taula, la pujada a partir de l’any que ve hagués sigut d’entre un 3,8% i un 20,3% (la quota més alta). Ara la segona oferta abaixa el llistó fins a una forquilla d’entre un 1% i un 2,5%.
D’una setmana a una altra el Govern ha passat de plantejar una pujada de quotes d’entre 11 i 206 euros més al mes a una altra d’entre 3 i 15 euros. A més de congelar les cotitzacions als autònoms que ingressen menys del salari mínim, a qui els anaven a apujar fins a 17 euros al mes.
La Seguretat Social mira d’encarrilar una reforma pendent. Fa tres anys va firmar amb les organitzacions d’autònoms –ATA, Upta i Uatae– un acord que dictava que el 2026 s’havien de revisar i actualitzar les quotes, sota l’objectiu d’arribar al 2032 amb un esquema que equipari les cotitzacions dels autònoms (i les seves prestacions) amb les dels assalariats.
Fort rebuig
La primera proposta no va acontentar tothom –algunes organitzacions la van considerar tíbia i d’altres la van titllar de ‘robatori’– i la segona tampoc.
Uatae ha qualificat d’«atropellament» la proposta de congelar les quotes mínimes, ja que considera que això anirà en detriment de les futures prestacions de qui menys guanya. «Ens sembla que hem perdut una oportunitat important per millorar les pensions de futur dels treballadors i treballadores per compte propi», ha coincidit el secretari general d’Upta, Eduardo Abad.
