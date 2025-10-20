Patricio Chacana deixa la direcció de les mines de Súria i l'assumeix provisionalment Alberto Serfaty
El relleu al capdavant de l'empresa es farà efectiu les pròximes setmanes
Patricio Chacana, actual CEO d’Iberpotash, deixarà la seva posició al capdavant de l’empresa durant les pròximes setmanes "per iniciar una nova etapa professional i afrontar nous reptes laborals", segons que ha avançat l'empresa que explota la mineria del Bages aquest dilluns. Iberpotash ha anunciat el nomenament, amb caràcter interí, del nou màxim responsable de la companyia al Bages. Alberto Serfaty, amb més de 30 anys d’experiència professional —22 dels quals a la filial bagenca—, assumirà la direcció executiva.
Chacana es va incorporar a Iberpotash procedent de Xile, on havia ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en empreses del sector miner. A la tardor de 2021 va assumir la direcció del projecte al Bages, coincidint amb la finalització de la posada en marxa de la rampa de Cabanasses.
Durant el seu mandat, "Chacana ha liderat la consolidació dels objectius productius un cop finalitzades les principals inversions del Projecte Phoenix, impulsant la modernització i digitalització de les operacions mineres i de superfície", recalca l'empresa. Una tasca, apunta, que "ha permès incrementar la producció de potassa i sals d’alta qualitat al complex miner-industrial de Súria, que l’any 2024 va assolir una producció rècord de 802.000 tones de potassa".
El relleu al capdavant de l'empresa es farà efectiu les pròximes setmanes, diu Iberpotash, "i permetrà una transició gradual". Abans de la seva incorporació al grup miner, Serfaty va desenvolupar la seva carrera durant vuit anys en el sector petroquímic internacional. Des de la seva arribada a Iberpotash l’any 2003, ha ocupat diverses posicions dins els equips de direcció de mina i planta i, des de l’estiu de 2020, exercia com a VP d’Operacions, amb responsabilitat sobre totes les activitats operacionals, "on ha tingut un rol molt destacat en el lideratge del procés de transformació i consolidació de l’expansió minera", destaca Iberpotash. Serfaty és enginyer mecànic per la Universitat Metropolitana de Caracas i ha cursat un Programa de Direcció General (PDG) a l’IESE Business School
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això