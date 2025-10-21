CaixaBank i la Federació Catalana de Càmpings renoven el seu acord de col·laboració per donar suport financer al sector
L’acord permet als socis de la Federació accedir a productes i serveis de CaixaBank en condicions preferents, adaptades a les necessitats del sector
Regió7
CaixaBank i la Federació Catalana de Càmpings han renovat el seu conveni de col·laboració, reafirmant així el compromís de l’entitat amb el sector turístic català, oferint una proposta de valor adaptada a les més de 350 empreses associades, que representen més de 271.000 places d’allotjament.
L’objectiu principal del conveni és impulsar la competitivitat i la transformació del sector a través d’una oferta integral de serveis financers: finançament per a edificis i instal·lacions, circulant, gestió de cobraments i pagaments, tresoreria, assegurances, banca online, previsió empresarial, serveis per a empleats i banca privada. També s’inclou la participació en iniciatives socials de l’entitat.
La Federació es compromet a difondre entre els seus membres les condicions del conveni i les ofertes comercials puntuals que CaixaBank pugui proposar, tant per al col·lectiu com per al públic general.
Durant l’acte de signatura, Josep Mª Gonzàlez va destacar “la voluntat de CaixaBank de continuar donant suport a un sector estratègic com el turisme, amb solucions financeres dissenyades específicament per a les seves necessitats”.
Per la seva banda, Josep Mª Pla va remarcar que “acords com aquest ens permeten liderar la transformació contínua del sector turístic i mantenir el seu paper com a motor socioeconòmic de Catalunya”. Els càmpings associats generen més de 16.000 llocs de treball directes. A més, el sector genera més de 19 milions de pernoctacions l’any, el 30% del total de Catalunya, i la Federació Catalana de Campings representa el 83,5 % de les places totals del sector.
Hotels & Tourism: especialització al servei del sector turístic
CaixaBank Hotels & Tourism dona servei a gairebé 12.000 clients del sector d’allotjament turístic, amb un equip de més de 30 professionals especialitzats i més de 2.200 gestors de CaixaBank Empreses. L’entitat ofereix solucions adaptades a hotels, allotjaments turístics i càmpings, amb especial sensibilitat cap als projectes sostenibles.
En el marc del Pla Estratègic 2022–2024, CaixaBank ha fixat com a prioritat ser referent europeu en sostenibilitat, amb l’objectiu de mobilitzar 64.000 milions d’euros en finances sostenibles.
Hotels & Tourism manté convenis amb més de 40 federacions i associacions hoteleres, organitza jornades amb empresaris del sector i participa en les principals fires turístiques internacionals (Fitur, WTM, ITB) i esdeveniments nacionals (Exceltur, Foro Hosteltur, TIS). CaixaBank també forma part de l’Organització Mundial del Turisme.
