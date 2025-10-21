CCOO rebutja l’ERO presentat per Marelli per cessar l’activitat a la planta de Santpedor i acomiadar la plantilla
L'empresa dona feina a 52 persones al Bages
CCOO d’Indústria rebutja l’ERO que ha presentat la direcció del Grup Marelli a Espanya per acomiadar la totalitat de la plantilla de la fàbrica que la multinacional té a Santpedor, ja que el sindicat, segons explica en una nota, entén que "les causes que alega la companyia no responen a raons objectives, sinó a una decisió estratègica global del Grup".
La setmana passada, la direcció de Marelli va comunicar al comitè d’empresa de Santpedor la seva intenció de cessar l’activitat d’aquesta planta i acomiadar les 52 persones que hi treballen, adduint pèrdues econòmiques i una baixada de la producció.
CCOO exigeix al Grup Marelli que "retiri" aquest expedient i s’assegui a negociar amb la representació sindical de la plantilla per "buscar alternatives que permetin mantenir l’activitat industrial a la planta bagenca, així com els llocs de treball". El Grup Marelli té dues plantes més a Catalunya, una a Barberà del Vallès i una altra a Llinars del Vallès. En total, la multinacional dona feina a unes 800 persones a Catalunya
CCOO també insta l’Administració catalana a "intercedir davant la multinacional en defensa del teixit industrial i de l’ocupació a Catalunya i, especialment, a la comarca del Bages, per la incidència que suposaria aquest tancament", argumenta el sindicat. L'empresa fabrica tubs d'escapament per a l'automoció.
CCOO diu "posar-se a disposició dels treballadors i treballadores del Grup Marelli i els donarà suport en totes les accions i mobilitzacions que es duguin a terme en defensa dels llocs de treball i de la continuïtat de l’activitat de la planta de Santpedor".
Després d'un llarg període de dificultats, aquest estiu, la multinacional Marelli, fabricant de components per a l'automoció, es va acollir al capítol 11 de la llei de fallides als EUA per intentar reestructurar el seu deute tot mantenint l'activitat. Marelli, nascuda de la fusió el 2019 entre la italiana Magneti Marelli i la japonesa Calsonic Kansei, és propietat del fons Kohlberg Kravis Roberts (KKR) i té la seu entre Itàlia i Japó.
