El Centre de Formació Pràctica i Teknia Manresa signen un conveni per impulsar la formació al metall
L'empresa tindrà en compte el centre per fer formacions i i per fer processos de selecció entre els seus alumnes
El Centre de Formació Pràctica (CFP) i l’empresa Teknia Manresa han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre el món empresarial i la formació professional al sector del metall, segons que han comunicat les dues parts. L’acord ha de permetre "establir un marc estable de cooperació per donar resposta a les necessitats formatives i de talent de l’empresa, alhora que afavoreix noves oportunitats laborals per a l’alumnat del centre", segons una nota feta pública.
El conveni preveu que Teknia compti amb el CFP quan necessiti fer formacions específiques per als seus treballadors, tant d’operaris com de la resta de departaments, aprofitant l’expertesa del centre en formació tècnica i industrial. Al mateix temps, l’empresa tindrà en compte els perfils formats al CFP en els seus processos de selecció i incorporació de nous professionals.
El conveni l’han signat la presidenta del patronat del CFP, Sílvia Gratacòs, i Marc Molina, director general de Teknia Manresa. A més de l’àmbit formatiu, el conveni també obre la porta a la col·laboració en projectes d’innovació, desenvolupament tecnològic i transferència de coneixement, aprofitant les capacitats complementàries de totes dues organitzacions, detalla l'acord.
Amb aquesta aliança, el CFP "consolida la seva tasca com a centre de referència en formació industrial i com a punt de trobada entre la formació i l’empresa al Bages, mentre que Teknia reforça el seu compromís amb la qualificació i el desenvolupament professional del seu equip", conclou la nota.
