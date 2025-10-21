Forn de Cabrianes guanya el Premi Nacional de Comerç
L’empresa fundada el 1933 per Felip Abadal i Rosa Genescà és reconeguda per la Generalitat per la seva aposta continuada pel comerç de proximitat i de qualitat i per donar vida als barris
Forn de Cabrianes, empresa familiar bagenca nascuda el 1933 a Cabrianes de la mà de Felip Abadal i Rosa Genescà, ha rebut aquest dimarts al vespre el Premi Nacional de Comerç que atorga la Generalitat. El guardó, dotat amb 8.000 euros, reconeix l'establiment per la seva història i rellevància al sector i la seva vinculació al comerç de proximitat i qualitat i per donar vida als barris dels pobles i les ciutats del país. Segons el veredicte del premi, l'empresa bagenca "ha demostrat una gran capacitat d'adaptació, apostant per la innovació tecnològica, amb iniciatives com el programa que permet una connexió directa i en temps real entre els seus 30 punts de venda. Actualment, porta a terme moltes iniciatives i campanyes comercials que potencien de forma rellevant el comerç local i de proximitat".
Per a la directora comercial de l'empresa, Rosa Maria Abadal, tercera generació al capdavant del negoci juntament amb els seus germans Felip, Toni, Blai i Gerard, el guardó ha suposat "una sorpresa que no t'esperes, que ens fa molt feliços a tots", ha dit en declaracions a aquest diari. "El premi reconeix la nostra trajectòria, que no ha estat fàcil. Però hem salvat totes les dificultats amb perseverança i esperit de superació".
Forn de Cabrianes va néixer com un petit obrador de Cabrianes, que el 1974 el fill dels fundadors, Pere Abadal, i la seva esposa Josefina Fité van ampliar amb l'obertura d'un forn al número 7 del carrer del Cos de Sallent. El 1987, el petit negoci familiar, amb ajut de socis, va fer un salt exponencial en adquirir una panificadora a Sant Fruitós, que li va permetre anar obrint nous establiments. Actualment, són 38, bàsicament al Bages, l'Anoia, el Vallès Occidental (amb obertures recents a Sant Cugat del Vallès i Rubí) i Olesa. El premi de la Generalitat arriba just en un altre moment d'expansió de Forn de Cabrianes, que a mitjans de novembre preveu obrir el seu primer forn a Barcelona, en ocupar el local de l'emblemàtic Forn de Sarrià, al carrer Major de Sarrià, que va tancar aquest estiu després d'una trajectòria centenària.
Segons Rosa Maria Abadal, el secret de Forn de Cabrianes és "l’amor per l’ofici heretat dels pares i dels avis, la feina ben feta i un tracte humà i proper amb la clientela", valors, continua, "que ens han fet arribar fins aquí". "Mantenim l’essència del primer dia perquè continuem sent forners artesans que prioritzem la qualitat”, diu Abadal, que destaca alhora “la vocació de servei i compromís amb els clients amb un servei diari d’elaboració del pa que dona resposta a les necessitats del públic”. Per a Abadal, el premi "esdevé també gran repte, molta responsabilitat i és rebut també amb la satisfacció de veure que es valora la feina que fem cada dia per potenciar el comerç de proximitat”.
Abadal agraeix el compromís de la seva plantilla, que qualifica de "gran família", i la confiança dels clients "que ens esperonen a continuar mantenint el comerç de proximitat", i apunta que ja hi ha una quarta generació familiar incorporada al negoci, que li donarà continuïtat en el futur.
Forn de Cabrianes elabora pa, coques, brioxeria i pastisseria al seu obrador ubicat a Sant Fruitós de Bages. L'empresa va completar el seu catàleg de productes el 2004 amb l'adquisició de la històrica pastisseria del passeig Pere III de Manresa La Lionesa, "que ens va donar un valor important per aportar als clients un producte de pastisseria de qualitat i creativitat", diu Abadal.
Forn de Cabrianes, afegeix Abadal, "està molt compromès amb les diades i les tradicions, que vivim molt intensament", amb productes de pastisseria de temporada com els panellets per a la Castanyada, els tortells de Reis, els bunyols de Quaresma, els detalls per al dia de la mare i del pare, les Mones de Pasqua, els pans i les coques de Sant Jordi i de Sant Joan i els torrons i dolços per a Nadal.
A banda de Forn de Cabrianes, durant l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Comerç, celebrat al Palau de la Generalitat, han estat distingits també, pels seus cent o més anys d'activitat, la peixateria Vila Massana d'Igualada; Ca la Carme Gras, de Solsona; i el forn de pa Codina, Cal Taro, de Santpedor.
Així mateix, el Govern ha atorgat el Premi al Comerç més Innovador, dotat amb 3.000 euros, a la xarcuteria-carnisseria Paris, de Balaguer; el Premi al Comerç més Sostenible, dotat també amb 3.000 euros, ha estat per a la Botiga Integra - Taller de Paper, d’Olot i l’Ajuntament de Tarragona ha rebut el Premi a la Iniciativa Col·lectiva, dotat amb 2.000 euros, pel projecte ‘Tarragona Espai Comerç’.
