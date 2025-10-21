L'empresa de Berga Prescad Engineering guanya el premi Guillem Catà dels enginyers industrials
La companyia, nascuda el 2015, està especialitzada en solucions de filtració i equips de procés
L’empresa berguedana Prescad Engineering SL, especialitzada en solucions de filtració i equips de procés, especialment per al sector industrial (oil & gas, generació d’energia i tractament d’aigua, entre d’altres) ha estat guardonada amb el premi Guillem Catà dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central, reconeixement que enguany arriba a la seva 46a edició.
El jurat, reunit aquest dimarts, ha decidit concedir el guardó a l’empresa berguedana «per la seva aposta tècnica amb gran resultat, en l’àmbit de la filtració de sòlids, fluids i gasos», segons l’acta.
Sota la presidència de Salvador Arqué, alhora president de la Demarcació de la Catalunya Central dels Enginyers Industrials de Catalunya, el jurat del premi està integrat pels enginyers industrials Joan Palà, Jaume Torruella, Jordi Giralt i Josep Colomer (de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà i l’Osona, respectivament); José Miguel Gimenez, director de l’EPSEM de Manresa; Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa; Salvador Casacuberta, membre del Consell de la Delegació d’Osona de la Cambra de Barcelona; i Marc Sendiu, representant de la Unió Empresarial de l’Anoia.
Prescad Engineering va néixer en un coworking el 2015 a Berga i el 2016 va iniciar la seva expansió per Europa. Un any més tard, ho feia per Amèrica Llatina. Avui té projectes en una vintena de països.
