El negoci de la salut mental: els fons d'inversió entren en un sector que ja mou 2.500 milions
Miura Partners, Peninsula Capital, HLD i Flat Footed controlen alguns dels principals grups de clíniques de psicologia del mercat espanyol
Inverteixen en empreses que necessiten finançament per internacionalitzar-se
Pablo Gallén
Famosos parlant sense embuts de la necessitat d’acudir al psicòleg amb freqüència, la venda de llibres d’autoajuda que ha augmentat un 50% en els últims dos anys i els mitjans de comunicació llançant seccions especialitzades en salut mental... La normalització social que està vivint en els últims anys la psicologia ha fet que els fons d’inversió estiguin invertint en les principals clíniques del sector per accelerar-ne el creixement.
Espanya compta amb més de 5.000 centres ambulatoris i hospitals de dia de salut mental, però l’atomització encara és gran perquè no existeix l’equivalent a un Vitaldent, Clínica Baviera o IVI tal com passa en l’odontologia, l’oftalmologia o la fertilitat, les quals s’han fet gegants, gràcies a l’entrada d’inversores com ara el fons de pensions canadenc OTPP, la xinesa Aier Eye o el nord-americà KKR. El mercat espanyol de la salut mental s’estima en 2.500 milions d’euros, i compta amb una previsió de creixement d’un 4% anual en els pròxims cinc anys.
"Invertir en empreses que busquen créixer significa fixar-se en aquells negocis que necessiten finançament per internacionalitzar-se, executar operacions de fusions i adquisicions per guanyar mida i reduir competència i expandir-se amb l’obertura de noves clíniques. En aquesta descripció encaixen els gimnasos, els dentistes o els gabinets psicològics", comenta un soci d’un dels més importants fons espanyols de capital risc.
Al juny, la gestora nacional Miura Partners va anunciar l’entrada al capital de Centro Psicosanitario Galiani (Sevilla) i Orientak (Madrid) amb l’objectiu de "llançar un projecte de creixement i consolidació nacional del sector". El Centro Psicosanitario Galiani, fundat el 2016 a Sevilla per José Antonio Galiani, és el centre ambulatori independent més gran de salut mental a Andalusia, amb 18 especialitats i un model híbrid presencial i online. Orientak, creat el 2017 a Madrid per Eva María Milla, és un hospital de dia per a nens i adolescents basat en un enfocament biopsicosocial, que a partir dels 18 anys ofereix, sota la marca Vilem, teràpia assistida ambulatòria i en hospital de dia, personalitzada segons cada pacient.
Entre els més joves
"El sector ha mostrat un creixement històric sostingut que s’ha accelerat els últims anys a causa de factors socials, tecnològics i econòmics. L’augment de l’aïllament social, la incertesa davant del futur, la creixent dificultat per gestionar les emocions, la dependència de les noves tecnologies i la complexa situació socioeconòmica han intensificat la prevalença dels trastorns mentals, especialment entre els més joves", apuntava un comunicat de Miura Partners després de tancar l’operació.
També a l’estiu, la firma de capital risc britànica Peninsula Capital va tancar la compra de Mentalia, la divisió de salut mental de la multinacional de residències d’avis DomusVI a Espanya, per uns 100 milions d’euros. La companyia passarà a gestionar una xarxa de 57 centres en 10 comunitats autònomes, amb un equip de més de 1.600 professionals i atenció a unes 14.000 persones a l’any. S’estima que la seva facturació consolidada superarà els 70 milions aquest 2025. El fons també va tancar a l’abril la compra a DomusVI de la divisió Neural, especialitzada en neurorehabilitació, neurodesenvolupament i atenció psiquiàtrica.
50 centres per tot el país
Al setembre, la xarxa catalana de clíniques de psicologia Centros Torguet va tancar una ronda d’inversió d’1,2 milions liderada pels fons First Drop, Farad, Ship2B, ESADE BAN i Castiventures i inversors privats com Guillem Serra i Inés Urés. Centros Torguet té 19 centres a Espanya, nou d’aquests a Catalunya, i va tancar el 2024 amb una facturació de 830.000 euros i la previsió d’acabar el 2025 amb uns ingressos d’1,3 milions. El 2028 aspira a comptar amb una àmplia xarxa de fins a 50 centres per tot el país.
La gran operació en el sector, no obstant, es va produir fa dos anys quan el grup francès Clariane Group, controlat pel fons luxemburguès HLD amb el 25,2% de les accions i el fons voltor nord-americà Flat Footed amb el 12,9%, va comprar Grupo 5 a Corpfin per 200 milions. El 2021, ja va comprar Ita Salud Mental al fons Magnum Capital, que té 29 clíniques a Espanya que se centren en tractaments com les addiccions i trastorns vinculats a l’alimentació.
Grupo 5 té 11 residències a la Comunitat de Madrid, Extremadura i Andalusia, i està especialitzat en la rehabilitació de danys cerebrals greus com ara l’esquizofrènia, el trastorn bipolar, la depressió, l’ansietat, el trastorn de personalitat i el trastorn obsessivocompulsiu.
