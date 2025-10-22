Congrés d’Aecoc
Les noves formes de consum forcen el comerç a una altra reconversió: màquines d’autopagament, producte fresc ja tallat i més plats preparats
L’organització Aecoc abordarà en el seu congrés anual a València el repte de l’adaptació del sector de la distribució a les noves demandes i la capacitació dels treballadors
María Jesús Ibáñez
El canvi d’hàbits comença a ser ja una evidència: els consumidors espanyols van cada vegada amb més freqüència a la botiga o al supermercat, però les seves compres són també cada vegada més petites i més ràpides, s’emporten el que és imprescindible, gasten menys diners i no volen perdre el temps esperant que els netegin i els tallin el peix o que el xarcuter els prepari ‘in situ’ les rodanxes de formatge o pernil. I davant d’aquesta nova realitat, el comerç està prenent ja mesures. «La gent surt de l’oficina per comprar-se el menjar i amb això apareixen els ‘check-out’ o màquines d’autopagament i creixen les seccions de plats preparats i les de productes preparats per menjar, però també augmenta el nombre d’establiments que ja ofereixen la carn i el peix prèviament tallats i envasats», constata Josep Maria Bonmatí, director general de l’associació Aecoc, una entitat que agrupa més de 30.000 empreses fabricants i distribuïdores que generen, entre totes, el 20% del PIB espanyol.
I aquesta transformació suposa, prossegueix Bonmatí, que els diferents formats de comerços, des de l’hipermercat fins al petit establiment de proximitat, estiguin afrontant una nova reconversió. «Aquest és un sector molt intensiu en termes de personal, on el tracte amb el client és també molt important… Per això preocupa, primer, que les persones que estan accedint al sector tinguin la formació que es necessita, i, en segon lloc, que les que ja treballen aquí estiguin ben capacitades, que hagin fet formacions adaptades a aquests nous requisits», afirma. Hi ha una tercera preocupació en aquest àmbit, afegeix el director general d’Aecoc, «que el sector continuï sent atractiu perquè la gent vingui a treballar-hi, i això passa per comptar amb tothom, per obrir-se a la diversitat», remarca.
Aquest últim aspecte, que no és un problema que només afecti la distribució i el comerç, puntualitza Bonmatí, s’està traduint en faltar de personal en algunes seccions en botigues i supermercats (el cas més clar aquí és el de les peixateries), però també a l’hora de contractar conductors de camions o tècnics de manteniment. «Aquest estiu ja hem patit en determinades zones el tema del transport», admet el directiu d’Aecoc.
S’hi afegeix una creixent taxa d’absentisme laboral, una preocupació que també pateixen altres sectors econòmics, que estan denunciant des de fa temps. «¿I per què passa això? Per moltes raons. Algunes, realment, es reduirien amb millores que han de fer les empreses, però d’altres es produeixen perquè l’actual sistema de baixes ha de ser més eficient», indica Bonmatí. «El que sí que és veritat és que si mires la taxa, aquesta és molt alta, i això no ens ho podem permetre, justament en un moment en què tenim més necessitat de persones», lamenta.
Un congrés amb 1.400 assistents
L’adaptació a les noves demandes del consumidor, les tècniques per anticipar-s’hi i per respondre de manera eficaç i, sobretot, aquesta necessitat d’una mà d’obra més diversa i amb nous requeriments formatius seran algunes de les qüestions que a partir d’aquest dimecres, i fins dijous, debatran més de 1.400 professionals en el congrés sobre el gran consum que Aecoc organitza a València. «Serà un punt de trobada entre fabricants i distribuïdors, i allà hi haurà les persones clau del sector, pràcticament la totalitat de presidents i directors generals de les principals empreses associades», avança Bonmatí. L’organització, que celebra els seus 40 anys d’existència preveu un congrés de rècord. «No només per l’assistència, que és nombrosa, sinó també pel bon programa que s’ha preparat, per l’alt interès dels ponents i perquè el nivell relacional estarà al màxim», afegeix.
El sector, que continua acusant la incertesa que estan causant les polítiques comercials dels Estats Units i les tensions al Pròxim Orient i a Ucraïna, reclama així mateix que se li alleugin les càrregues administratives. «Patim un excés de regulació i un excés de ‘reporting’,tot i que no qüestionem els objectius finals –indica Bonmatí–, però jo crec que ara estem amb molts projectes en què hem de mantenir el compromís per la sostenibilitat, per la reducció de les emissions de CO2, lluitar contra la desforestació, reduir els residus… potser caldria rebaixar aquesta carregar burocràtica». «Un altre repte és la digitalització, perquè el consumidor ens està demanant que siguem omnicanals, és a dir digitals i presencials, i això requereix un procés i unes inversions», assenyala.
