Sant Benet debat sobre el futur del turisme sostenible
El primer congrés mundial sobre ecoturisme aplega fins demà al Bages una cinquantena d'experts i prop de 400 assistents
Sant Benet de Bages acull des d'avui el primer congrés internacional sobre turisme sostenible, que pretén posar les bases sobre el futur d'una mirada ecològica a les activitats turístiques globals. No és un objectiu fàcil, però durant dos dies una cinquantena d'experts i gairebé quatre-cents assistents d'una vintena de països debaten al Bages sobre com fer-lo realitat al Global Ecoturism Forum (GEF 2025). "Hem filosofat tot el que havíem de filosofar. Ara hem de passar a l'acció", advertia Cristina Lagé, directora general de Turisme de la Generalitat, l'administració que promou el Global ecoturisme Forum, GEF 2025, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona.
Conduït per la periodista Clara Sánchez-Castro Bonfill, el congrés ha arrancat amb una presentació a càrrec de Lagé, el diputat de l'àrea de Desenvolupament i Turisme de la Diputació, Juan Antonio Pérez García; i del naturalista i secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sergatal. Els tres han insistit en els grans eixos que es planteja el congrés: el canvi climàtic, l'accessibilitat i la inclusió, el turisme regeneratiu i la innovació tecnològica en un sector que viu un moment, han assegurat tots els ponents que han intervingut aquest matí a la trobada, d'especial transcendència, atesos els riscos mediambientals que afronta el planeta de manera global. En aquest context, com pot el turisme esdevenir una "oportunitat" per al territori és el que es proposa respondre ambé el congrés. Per això el programa de la trobada es presenta amb personalitats de renom al sector per donar un impuls el debat i amb un calendari d'activitats que inclou visites a espais com els parcs naturals del Cadí Moixeró, Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el de la Muntanya de Montserrat, peça clau del Geoparc de la Catalunya Central.
Fins a l'hora de dinar, pel GEF s'han pogut escoltar les intervencions d'experts com Anna Pollock, contulroa i fundadora de Conscious Travel; o el també consultor i pioner en pioner en ecoturisme a Europa i Llatinoamèrica Arturo Crosby, que han incidit en els mateixos concepte i valors: la necessitat de donar un pas més en la concepció del turisme ecològic i transformar-se en un turisme regeneratiu que suposi un benefici per al territori més enllà del guany econòmic.
