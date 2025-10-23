AraUnVi de Manresa amplia l'activitat a partir d'aquest dijous al local del fins ara Vikings
La vinoteca dobla la seva superfície en assumir la gestió de l'establiment veí, i hi oferirà una carta de tapes calentes
La vinoteca manresa AraUnVi amplia la seva activitat avui, a partir de les 7 de la tarda, amb la reobertura del que fins al mes passat ha estat la també vinoteca Vikings, just al costat de l'establiment del carrer Primer de Maig. D'aquesta manera, AraUnVi dobla la seva superfície, fins als 160 metres quadrats, i amplia també l'espai dedicat a terrassa, amb sortida al carrer Carrasco i Formiguera i a la plaça Simeó Selga.
Al nou local, que no estarà connectat físicament amb l'AraUnVi original, mantindrà el concepte, però oferirà una oferta "més gastronòmica", diu el seu propietari, Rubén Lozano. Així, a la carta habitual de menjar fred de l'AraUnVi s'afegiran tapes calentes. "Serà més taverna basca, amb el bon ambient habitual de l'AraUnVi", assegura Lozano.
El local, al qual s'ha fet un rentat de car per assumir els colors corporatius de l'AraUnVi (negre, vermell i verd) obre portes amb un DJ, cava i cerveses per als que s'hi apropin. El seu horari d'obertura serà de dimarts a diumenges per fer-hi "vespreig", diu Lozano. En breu, assegura el propietari, obrirà també els caps de setmana per al vermut.
Rubén Lozano, igualadí format en dietètica i nutrició que va anar reorientant la seva carrera professional cap a la restauració, ha treballat a Igualada, a Vilanova i la Geltrú i a la Val d’Aran, sempre vinculat a l’hosteleria. A Vielha, explica, va ser on es va introduir al món del vi, un coneixement que va voler esprémer amb l’aposta, el 2017, per Manresa. El novembre de l'any passat, Lozano inaugurava Idílik, un establiment orientat a la restauració i als brunch a la carretera Santpedor, al local de l'històric Tranquils.
Quant a Vikings, va obrir el juliol de l'any passat, de la mà dels propietaris del local, Jaume Cussà i Mireia Ramírez, que ara traspassen a Lozano la gestió del negoci de la vinoteca manresana per concentrar-se en els seus altres establiments a Berga, el Dickens i La Bulla.
