El Berguedà, afectat per les restriccions ramaderes pel possible focus de dermatosi nodular a Osona
Des d'ara, qualsevol moviment de bestiar dins d'aquesta àrea haurà de ser comunicat prèviament al Departament
ACN
Els ramaders de la Catalunya Central viuen "amb preocupació" les restriccions de moviment decretades pel Departament arran d'un possible focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) detectat a Osona. Les mesures s'apliquen en un radi de 50 quilòmetres, fet que també afecta el Berguedà. A partir d'ara, qualsevol moviment de bestiar dins d'aquesta àrea haurà de ser comunicat prèviament al Departament, una mesura que, segons els ramaders, dificulta el dia a dia de moltes explotacions. "A la comarca hi ha molta ramaderia extensiva i vaca de llet. És molt fàcil que el dia a dia es vegi alterat: tot es torna més lent i carregós per al ramader", explica Toni Bascompte, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà.
Des d'Osona, Jaume Prat, del Gremi de la Pagesia, admet que al sector hi ha nerviosisme i incertesa. "Estem a l'expectativa del que pugui passar, però preferim no avançar-nos fins que el cas no estigui confirmat", apunta.
Prat recorda, a més, que en els darrers dies s'han detectat falsos positius a la comarca, un fet que convida a la prudència mentre s’esperen els resultats oficials.
