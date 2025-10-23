CaixaBank posa en marxa la 19a edició dels Premis EmprènXXI
Enguany es posa èmfasi en projectes per millorar la vida de les persones i cuidar del planeta
CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i inversors, i en col·laboració amb el Ministeri d’Indústria i Turisme, a través d’Enisa, han llançat la 19a edició dels Premis EmprènXXI. Aquests guardons, dirigits a empreses de base tecnològica i innovadora amb seu a Espanya i Portugal i constituïdes a partir de l’1 de gener de 2022, es porposen acompanyar i donar suport a l’ecosistema emprenedor. Les candidatures es podran presentar fins al 4 de desembre a la pàgina web https://www.emprendedorxxi.es/ca/.
En aquesta edició, els premis posen èmfasi a trobar aquells projectes que generen valor a través de la innovació, milloren la vida de les persones i cuiden el planeta amb solucions tecnològiques. Els guanyadors rebran premis en metàl·lic i accions d’acompanyament i visibilitat que sumaran prop de 800.000 euros. Des de l’inici, d’aquests guardons l’any 2007, el programa ha invertit més de 9,9 milions d’euros en premis i accions d’acompanyament, que han beneficiat més de 560 empreses.
En la 19.ª edició dels Premis EmprènXXI, es lliuraran 19 premis regionals a les empreses amb un impacte més gran en el seu territori. S'atorgaran un total de 17 premis a Espanya (un per cada comunitat autònoma) i dos a Portugal (zona nord-centre i Lisboa sud i Illes). Les empreses guanyadores d'aquesta fase rebran una dotació econòmica de 6.000 euros.
A més, com a novetat en aquesta edició, s'atorgaran fins a un total de vuit Premis Reptes del Matí a les start-ups que ofereixin les millors solucions en aquestes tres categories: Business Transformation, per a projectes que impulsin la innovació amb impacte transformador en empreses, professionals i el mercat; Human & Wellbeing, per a iniciatives que busquen una bona qualitat de vida física i emocional en les persones, i Living Planet, per a projectes que contribueixin a la transició ecològica i la sostenibilitat. Les empreses guanyadores obtindran un premi de 15.000 euros cadascuna.
Així mateix, s'atorgaran dos premis accèssits a dues de les empreses inscrites per reconèixer la seva innovació en els àmbits plantejats: Accèssit Impacte Social, per a l'empresa la proposta de valor de la qual se centri a generar un impacte positiu en la societat a través del seu model de negoci, i Accèssit Innovació Disruptiva, com a reconeixement a la innovació tecnològica més disruptiva (deeptech o frontier tech). Les dues empreses guanyadores rebran una dotació econòmica de 9.000 euros. Totes les empreses premiades de la 19.ª edició obtindran l'aprovació directa del Grau d'Innovació de la Certificació d'Empreses Emergents del Govern d'Espanya, atorgada per Enisa.
Finalment, també es lliurarà un Reconeixement AlumniXXI a l'Escalibilitat a l'empresa de la comunitat DayOne AlumniXXI amb una trajectòria destacada pel seu creixement i impacte global.
El lliurament dels guardons territorials de la 19.ª edició indrà lloc durant el primer semestre de 2026 a cada comunitat autònoma, i la fase final, en la qual es farà entrega dels guardons Reptes del Demà, se celebrarà el 27 de maig a Barcelona.
Els guardons compten amb el suport de diferents empreses del grup, àrees de negoci i divisions de CaixaBank: AgroBank, imagin, VidaCaixa, CaixaBank Sèniors, MicroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Banca Sostenible, CaixaBank Banca Privada, CaixaBank Negocis, CaixaBank Dualiza, CaixaBank Tech, CaixaBank Payments & Consumer, l'àrea d'Innovació de CaixaBank, CaixaBank Hotels & Tourism i CaixaBank Empreses.
Acompanyament, formació internacional i comunitat
A més de la dotació econòmica, els guanyadors del Premi Regional, els vuit guanyadors i vuit finalistes dels Premis Reptes del Matí i els 2 guanyadors dels accèssits, tindran accés a un programa d'acompanyament internacional, que inclou formació en un dels principals hubs d'innovació del món, en col·laboració amb ESADE. En aquest sentit, cal destacar que totes les empreses que presentin la seva candidatura també tindran accés a sessions formatives online sobre algunes de les temàtiques de major interès per a emprenedors.
D'altra banda, les empreses guardonades tindran l'oportunitat d'estar als Investors Day EmprènXXI, unes jornades creades amb l'objectiu de posar les entitats en contacte amb els principals inversors i corporacions interessats en l'àmbit de la innovació.
Així mateix, els guanyadors passaran a formar part de la comunitat AlumniXXI, que s'ha consolidat com un punt de trobada per a l'intercanvi de coneixements, idees i experiències entre els fundadors de les empreses premiades al llarg de la història dels Premis EmprènXXI. Aquesta iniciativa combina una comunitat virtual amb trobades presencials que ajuden a reforçar vincles i crear sinergies entre els premiats i l'ecosistema emprenedor i de la innovació, i té com a partner principal Endeavor, la xarxa global d'emprenedors d'alt impacte.
Per a més detalls, es poden consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»