Ara és el moment de contractar el producte de gas més adequat de la mà d’un Agent Energètic a Catalunya
La companyia independent Feníe Energía, creada per instal·ladors, ofereix un servei d'assessorament personalitzat per escollir la tarifa de gas natural més adequada a les necessitats de cada client
B. C
Les presses no solen ser bones conselleres, així que la tardor és un bon moment per plantejar-se si la tarifa de gas natural que tenim a casa nostra és la més adequada per a les nostres necessitats. Actuar amb previsió, molt abans que arribin les baixes temperatures, permet informar-se bé, prendre les millors decisions i, sobretot, tenir el millor assessorament. Això és precisament el que proposa Feníe Energía a través dels seus Agents Energètics, que acompanyen el client no només a l'hora d'escollir la millor tarifa sinó també a optimitzar-ne el consum.
A diferència de les companyies tradicionals, aquesta comercialitzadora està formada per milers de companyies instal·ladores, amb presència a Catalunya i la resta de comunitats autònomes, que ofereixen un assessorament personalitzat i de proximitat, basat en el seu coneixement i experiència. Es pot trobar tota la informació a través de la seva pàgina web o bé al telèfon d'atenció gratuïta (900.215.470). Els Agents Energètics de Feníe Energía estan formats per fer una anàlisi detallada del consum i oferir solucions concretes a cada client, prioritzant l'estalvi responsable de manera transparent.
Tarifes segons el consum
Les tarifes domèstiques de gas al mercat espanyol es divideixen principalment en RL1 i RL2, les quals es diferencien segons el consum anual de gas de la llar. La tarifa RL1 està pensada per a llars amb un consum anual de gas inferior a 5.000 kWh. És, per tant, adequada per a habitatges petits o amb un consum moderat, així com aquells que no depenen exclusivament de la calefacció de gas o que només la fan servir de forma ocasional.
D'altra banda, la tarifa RL2 s'aplica a les llars amb un consum anual de gas entre 5.000 i 15.000 kWh. És ideal per a llars amb més demanda de gas, com aquelles que utilitzen calefacció centralitzada de gas, aigua calenta sanitària de gas o cuines de gas de forma intensiva.
Per tot això, i per la complexitat que de vegades revesteix la factura del gas, des de Feníe Energía recomanen consultar tranquil·lament amb un expert. En el cas dels seus Agents Energètics, a més, s'encarreguen de gestionar els contractes, explicar tots els detalls de la factura i assessorar el client per ser més eficient i reduir les factures. Per exemple, hi ha companyies que inclouen una assegurança, un servei de manteniment o una assessoria de pagament en aquesta factura que, tot i això, moltes vegades no és necessari. Així, els Agents Energètics de Feníe Energía ajuden a estalviar tant a nivell econòmic com mediambiental.
Escollir el pla més adequat
Les ofertes de gas per a la llar de Feníe Energía ofereixen flexibilitat i transparència, amb plans per a tot tipus d’habitatges, des de petits apartaments fins a grans residències. S'ajusten al consum, de manera que el client paga el que és just sense sorpreses a la factura. Això sí, l’elecció del producte més adequat és crucial per optimitzar el consum i reduir les despeses mensuals.
A Feníe Energía ofereixen diverses opcions, com un pla indexat amb el kWh a preu de cost, pagant una petita retribució a la companyia, per aprofitar les baixades del mercat i així estalviar a la factura. O un producte amb preu fix a qualsevol hora, que ofereix més comoditat i evita sobresalts. Per això, és aconsellable fer una bona anàlisi i rebre el millor assessorament a l'hora d'escollir.
Hàbits d'eficiència
El gas natural continua sent una de les fonts energètiques més utilitzades a les llars espanyoles. El seu ús, estès especialment en calefacció, aigua calenta sanitària i cuina, presenta múltiples avantatges, tot i que és important tenir en compte tota una sèrie de mesures i hàbits per rebaixar la factura tant econòmica com mediambiental.
Una mesura que es pot prendre abans de l'arribada de l'hivern és millorar l'aïllament de la llar, clau per evitar que la calor es perdi i mantenir una temperatura constant a l'interior. La mesura més senzilla consisteix a revisar les finestres i portes a la recerca de filtracions d'aire, per procedir a segellar-les amb productes aïllants com rivets o segelladors. Si hi ha més pressupost, reemplaçar les velles finestres per unes de doble vidre amb càmera d'aire (DVH) i trencament de pont tèrmic implica una millora immediata, ja que s'evita la pèrdua de calor.
I en el cas de rehabilitació s'haurien de contemplar mesures per millorar l'aïllament tèrmic de parets i sostres mitjançant sistemes com plaques de guix laminat; plaques de poliestirè, llana mineral o suro; o escumes injectades entre els murs. Els Agents Energètics de Feníe Energía ofereixen assessorament a l'hora d'implementar aquest tipus de millores a casa. A més, el client pot fraccionar el cost del projecte en còmodes quotes integrades a la factura de llum o gas. Un altre avantatge és que gràcies a l'estalvi energètic significatiu que s'aconsegueix millorant l'aïllament tèrmic, es pot obtenir el Certificat d'Estalvi Energètic (CAE), que permet recuperar part del cost de l'obra. Tot això amb el suport i l’acompanyament de l’Agent Energètic.
La temperatura idònia
Finalment, també cal tenir en compte aquelles mesures que permeten combinar confort tèrmic amb estalvi energètic quan es fa servir la calefacció. Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), la temperatura ideal hauria d'oscil·lar entre els 19 i els 21 graus, un parell de graus menys durant la nit. Instal·lar un termòstat intel·ligent centralitzat o bé vàlvules termostàtiques a cadascun dels radiadors permet programar la calefacció i ajustar la temperatura en cada cas per guanyar eficiència.
En matèria d'aigua calenta, és recomanable instal·lar aixetes i dutxes eficients amb limitadors de cabal per reduir la quantitat d'aigua emprada i fixar la temperatura màxima a 45 °C, evitant consums innecessaris en barrejar l'aigua calenta amb la freda. Tot plegat suposarà un benefici per al pressupost familiar i, alhora, per al planeta.
