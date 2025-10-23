La Generalitat i la Federació de Càmpings acorden impulsar la sostenibilitat ambiental al sector amb un nou protocol
L'acord permetrà desenvolupar un manual conjunt en àmbits com la jardineria i la neteja de platges
ACN
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica s'ha aliat amb la Federació de Càmpings de Catalunya per ajudar al sector a impulsar la sostenibilitat ambiental. La idea és que els negocis turístics tinguin un protocol on s'especifica com fer la neteja de platges o les tasques de jardineria per fomentar la biodiversitat. Les accions també preveuen formació dels treballadors dels càmpings. Es busca garantir la sostenibilitat als entorns naturals i transmetre als visitants la importància de respectar-los. Segons el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, "els càmpings ens ajudaran a garantir la conservació de la biodiversitat i, nosaltres els ajudarem a poder viure d'això".
L'indret escollit per anunciar aquesta aliança ha estat el Global Ecotourism Forum 2025 que se celebra aquesta setmana a Món Sant Benet a Sant Fruitós de Bages. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha detallat que la iniciativa es basa en l'èxit de la prova pilot que s'ha fet durant uns mesos a la badia de Roses i, més concretament, als Aiguamolls de l'Empordà. Ara la idea és fer-ho arribar a tots els càmpings de Catalunya.
Per a Vilahur, els càmpings són un "actor essencial" en la conservació de la biodiversitat per ser una activitat directament relacionada amb la natura. "Les polítiques de conservació de la biodiversitat no les pot fer únicament la direcció general, necessitem el conjunt de la societat catalana perquè entengui que estem en una crisi ambiental i que cal sumar esforços perquè hi hagi una reversió", ha afirmat.
El departament destinarà recursos per fer possible les accions del protocol, però no s'ha concretat més. Segons Vilahur, es vol impulsar un model que d'aquí a uns anys sigui un exemple en l'àmbit internacional.
"Som els primers interessats a preservar els espais"
Per la seva banda, el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, Miquel Gotanegra, s'ha mostrat molt satisfet per l'acord i ha subratllat que, perquè funcioni, s'ha de fer des del diàleg i la col·laboració com s'ha demostrat a la prova pilot.
"Ara sí tenim clar com hem de netejar les platges, de quina manera i el per què", assenyala. Unes tasques que, des del seu punt de vista, "no es poden imposar per decret" sinó que s'han de fer des del consens. La formació als treballadors de càmpings, que podran transmetre aquests valors de biodiversitat als clients, també serà un punt clau en la iniciativa. Les empreses de la federació ocupen 16.000 persones a tot Catalunya de forma directa.
Segons Gotanegra, "els càmpings són els primers interessats a tenir el territori impecable". I afegeix, "un bungalou, amb unes característiques o altres ho pot tenir tothom, però un paisatge com el que tenim a Catalunya, no, i per això som els primers interessats que es preservi".
En paral·lel, també es preveu fer un acompanyament dels negocis turístics dels espais naturals perquè s’adhereixen a la Carta Europea de Turisme Sostenible, ja promoguda per la major part de parcs naturals de Catalunya.
