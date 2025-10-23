Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una jornada debatrà aquest diumenge a Puig-reig sobre economia social al Berguedà

El post-creixement, tema de la trobada d'experts

Una reunió de la comunitat Vidàlia, a la Colònia Vidal

Una reunió de la comunitat Vidàlia, a la Colònia Vidal / Arxiu/Dolors Clotet

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

Una jornada que se celebrarà a la Colònia Vidal debatrà aquest diumenge sobre els reptes del Berguedà "post-creixement". La cita, organitada per la Taula de l'Economia Social i Solidària del Berguedà, porta com a títol "Construïm un Berguedà post-creixement", i inclourà la participació de diversos experts en la matèria.

L jornada s'iniciarà a 3/4 de 10 del matí, amb una benvinguda institucional a càrrec de l'Ajuntament de Puig-reig i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. El primer contingut consistirà en una conversa sobre "Propostes per a una Catalunya post-creixement i la sobirania alimentària com a eix de transformació ecosocial". Hi participaran Rosa Binimelis, de la cooperativa Arran de Terra, i Salvador Pueyo, biòleg i investigador de l'ICTA i el CREAF.

A les 11 del matí es farà una aturada per esmorzar xocolata desfeta de NaturCadí.

La jornada es reprendrà vint minuts més tard amb una taula rodona sobre "Transició ecosocial al Berguedà en un món en crisi". Hi prendran part Juan del Río, de la Xarxa Ecolise de municipis en transició; Sergi Cot, regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Girona; Fina Santamaría, del Grup Decreixement del Berguedà i el Ripollès; i Héctor Aranda, del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. Moderarà la taula la investigadora i activista Anna Mundet.

A les 12.30 h estan previstes els conclusions i el tancament de la jornada a càrrec de la Taula de l'Economia Social i Solidària del Berguedà. Posteriorment es farà una visita al projecte de masoveria urbana Vidàlia de la Colònia Vidal, que inclourà un dinar popular.

