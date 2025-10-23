L'històric Forn de Sarrià de Barcelona renaixerà gràcies al Forn de Cabrianes
L’empresa fundada el 1933 al Bages per Felip Abadal i Rosa Genescà, que acaba de rebre el Premi Nacional de Comerç 2025, obrirà al novembre el seu primer forn a la capital catalana.
Carles Blaya
El Forn de Cabrianes, empresa familiar nascuda el 1933 a Cabrianes (Bages) de la mà de Felip Abadal i Rosa Genescà, va rebre dimarts el Premi Nacional de Comerç que atorga la Generalitat. El guardó arriba just en un nou moment d’expansió de l’empresa, que a mitjans de novembre preveu obrir el seu primer forn a Barcelona, ocupant el local de l’emblemàtic Forn de Sarrià, en el número 100 del carrer Major de Sarrià, que va tancar l’estiu passat després d’una trajectòria centenària. Una clausura molt plorada pels veïns, al ser l’última fleca artesana d’aquesta dinàmica artèria comercial.
El premi de la Generalitat, dotat amb 8.000 euros, reconeix el Forn de Cabrianes per la seva història i rellevància en el sector i la seva vinculació al comerç de proximitat i qualitat. Actualment, la firma compta amb 38 locals, bàsicament al Bages, l’Anoia, el Vallès Occidental (amb obertures recents a Sant Cugat del Vallès i Rubí) i el Baix Llobregat. A aquests s’afegirà el de Barcelona.
Segons el veredicte del premi, l’empresa "ha demostrat una gran capacitat d’adaptació, apostant per la innovació tecnològica, amb iniciatives com el programa que permet una connexió directa i en temps real entre els seus 30 punts de venda. Actualment, porta a terme moltes iniciatives i campanyes comercials que potencien de manera rellevant el comerç local i de proximitat".
"El premi reconeix la nostra trajectòria, que no ha sigut fàcil. Però hem salvat totes les dificultats amb perseverança i esperit de superació", va assenyalar la directora comercial de l’empresa, Rosa Maria Abadal, tercera generació al capdavant del negoci juntament amb els seus germans Felipe, Toni, Blai i Gerard.
Forn de Cabrianes va néixer com un petit obrador, que el 1974 el fill dels fundadors, Pere Abadal, i la seva dona, Josefina Fité, van ampliar amb l’obertura d’un forn en el número 7 del carrer de Cos de Sallent. El 1987, el petit negoci familiar, amb ajuda de socis, va fer un salt exponencial a l’adquirir una panificadora a Sant Fruitós, que li va permetre anar obrint nous establiments.
El secret de l’èxit
Segons Rosa Maria Abadal, el secret del Forn de Cabrianes és "l’amor per l’ofici heretat dels pares i dels avis, la feina ben feta i un tracte humà i pròxim amb la clientela", valors, continua, que els han permès "arribar fins aquí". "Mantenim l’essència del primer dia perquè continuem sent forners artesans que prioritzem la qualitat", diu Abadal, que destaca alhora "la vocació de servei i compromís amb els clients amb un servei diari d’elaboració del pa que dona resposta a les necessitats del públic".
El premi "es converteix també en un gran repte, molta responsabilitat", va apuntar Abadal, que va agrair el compromís de la seva plantilla –una "gran família"– i la confiança dels clients "que ens esperonen a continuar mantenint el comerç de proximitat". Va apuntar, a més, que ja existeix una quarta generació familiar incorporada al negoci, que li donarà continuïtat en el futur.
El Forn de Cabrianes elabora pa, coques, brioixeria i pastisseria al seu obrador de Sant Fruitós de Bages. L’empresa va completar el seu catàleg de productes el 2004 amb l’adquisició de la històrica pastisseria del passeig Pere III de Manresa La Lionesa. "Ens va donar un valor important per aportar als clients un producte de pastisseria de qualitat i creativitat", va valorar Abadal. "Estem molt compromesos amb les diades i les tradicions", va afegir.
