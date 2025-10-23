Entrevista | Montserrat Selga Basomba Tècnica de turisme del Consell Comarcal del Bages
Montserrat Selga Basomba, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Bages: «Hem de valorar més els nostres atractius i recursos»
Considera que el fòrum global d'ecoturisme a Sant Benet és una bona «oportunitat» per a la comarca
Quina rellevància dona al fet que el primer fòrum global d’ecoturisme se celebri al Bages?
És una bona oportunitat, perquè hi ha molts agents implicats. Això ens visibilitza, ens posa al mapa. El fòrum genera impacte, tot i que per a l’ecoturisme és a llarg termini. Qualsevol congrés que es fa a la comarca hi genera un impacte positiu, però el contingut d’aquest en particular ens ajuda.
L’ecoturisme que debat el congrés ja és el que fomenta el Bages.
Sí, en línia amb el que demana la Generalitat. Necessitem volum, però també valors: natura, tranquil·litat, les coses ben fetes, gastronolia...
Què ja fem bé al territori i en què ens cal millorar?
Crec que treballem bé la governança. Tenim un ens, Bages Turisme, on hi ha representats tots els municipis de la comarca, agents privats i hi ha bona relació amb la Diputació i la Generalitat. Estem treballant-hi des del 2015. Disposem d’una bona estructura per fer treball compartit, que treballa amb l’horitzó de l’agenda 2030 d’objectius de desenvolupament sostenible. I en aquest sentit qualsevol petita acció, des d’un càtering fins a la fulleteria, és important per al territori i la cadena de valor. Quant al que cal millorar, potser em referiria a prendre més consciència i orgull de tenir els recursos que tenim. Des de la pandèmia hem millorat, però ens ho hem de creure més, acceptar els atractius i recursos del territori com ens acceptem a nosaltres mateixos. Tenir-ne cura, valorar-los, com també s’ha de valorar la feina dels productors locals. Això ens farà estar-hi més implicats. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida