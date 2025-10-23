Entrevista | Nani Sala President de Bages Impuls
Nani Sala, president de Bages Impuls: «Ens cal més entesa entre els sectors públic i privat»
Reclama un canvi de mentalitat per afavorir la sostenibilitat
Què pot aprendre el turisme bagenc del fòrum?
A la comarca sempre hem pensat que el turisme s’havia de basar en la sostenibilitat. Ja estem en línia amb el que demana el congrés, que ara reclama regenerar. En aquest sentit, un aspecte molt important és la gastronomia de quilòmetre zero, que potencia l’economia local i la biodiversitat.
El fòrum debat sobre ecoturisme, però no és el turisme majoritari a Catalunya.
El de masses és difícil que arribi mai a ser sostenible, però s’hi ha d’anar apropant. El que cal és fomentar un turisme d’experiències, que et generi pertinença al territori. Aquesta ja és una virtut del Bages, que no té una història de turisme massiu, de temporada, que ja es demana que sigui tot l’any.
Quins són els reptes pendents del sector turístic al territori, en aquest sentit?
Hem de saber transmetre millor la informació a la gent d’aquí. El canvi cap a la sostenibilitat ha de ser profund, i primer requereix un canvi personal de mentalitat. Hem de donar valor al territori a l’hora de comprar o a la recollida selectiva. Petites acciones individuals que són importants. Per a les empreses del sector, els fons Next Generation han afavorit la transformació, però se n’han beneficiat bàsicament els grans.
L’administració insisteix que cal més regulació per fomentar la sostenibilitat. Hi està d’acord?
No. El que cal és més entesa entre el privat i el púbic, que només va a buscar el privat quan té les línies de treball definides. Almenys aquesta és la meva experiència.
Què n’espera del fòrum?
Que la gent entengui cap on hem d’anar. Que la societat entengui que el turisme sostenible és bo perquè aporta riquesa i benestar al resident, i perquè ordena el territori. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida