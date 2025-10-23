Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Retards de mitja hora a l'R4 per una incidència entre Martorell Central i Sant Vicenç de Calders

Un comboi amb 80 passatgers havia quedat aturat entre els Monjos i Sant Vicenç de Calders

Usuaris de l'R4 a Vilafranca del Penedès

Usuaris de l'R4 a Vilafranca del Penedès / ACN

ACN

Barcelona

L'R4 ha recuperat la circulació entre Martorell Central i Sant Vicenç de Calders, després d'haver estat tallada durant aproximadament una hora per falta de subministrament elèctric a les instal·lacions, segons ha informat Renfe. El problema de manca de tensió s'ha donat a l'estació dels Monjos. Això ha provocat que quedés aturat un tren entre aquesta estació i Vilafranca del Penedès amb uns 80 passatgers a l'interior, segons ha indicat Protecció Civil.

La línia acumula retards de mitja hora i Renfe alerta que es poden produir supressions de trens per recuperar progressivament els horaris i freqüències de pas habituals.

