El 9è Meeting UEA Inquieta aplega a Òdena un centenar d'assistents
La reconeguda xef Ada Parellada va reflexionar sobre la recepta del lideratge
Can Macià d'Òdena va acollir dijous el IXè Meeting UEA Inquieta, l’esdeveniment que vol donar visibilitat i oferir xarxa a la dona empresària, autònoma, directiva i professional de l’Anoia. Un esdeveniment que organitza la comissió de dones directives, empresàries i professionals de la Unió Empresarial de l’Anoia, UEA Inquieta.
L’acte va reunir més d’un centenar de persones provinents del món empresarial, econòmic, polític i professional de l’Anoia i d’altres comarques catalanes per descobrir la recepta del lideratge de la mà de la xef del Restaurant Semproniana, Ada Parellada. Parellada prové d’una llarga tradició gastronòmica familiar: filla de la Fonda Europa, un establiment emblemàtic amb més de 250 anys d’història, al 1993 va iniciar la seva pròpia aventura culinària obrint Semproniana, un restaurant creatiu i acollidor situat al cor de l’Eixample de Barcelona, on continua avui al capdavant.
Al llarg de la seva trajectòria ha impulsat una dotzena d’establiments de restauració, ha escrit una vintena de llibres de receptes —i fins i tot una novel·la, Sal de vainilla (2012)—, i recentment ha publicat Conciliar cuina i vida (2023), on reflexiona sobre l’equilibri entre la vida personal i professional. Guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2016, Ada Parellada combina la seva faceta de xef amb la divulgació gastronòmica. Participa en diversos mitjans de comunicació com 3cat (Tot es Mou), SER Catalunya (El Balcó), RTVE (El Café d’Idees), entre altres.
A través d’una conversa amb la periodista igualadina Maria Almenar, Ada Parellada va captivar al públic amb la seva manera genuïna d’entendre la cuina i la vida, compartint reflexions plenes d’humor, autenticitat i compromís. La xef va explicar com, a través dels anys, havia descobert la seva pròpia “recepta del lideratge”: una combinació d’honestedat, passió, coherència i capacitat d’escolta, ingredients essencials per cuinar projectes sòlids i equips humans.
Segons la xef, liderar no significa imposar, sinó nodrir, inspirar i facilitar l’espai perquè altres creixin. El seu missatge va connectar especialment amb les assistents, moltes d’elles professionals i empresàries interessades en models de lideratge més participatius i transformadors.
L’acte va estar encapçalat pel president de la UEA, Joan Mateu, qui va posar en valor el lideratge femení de la comarca de l’Anoia, i va reunir també autoritats polítiques comarcals i de país, com la secretària de Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Yolanda Ferrer; la presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Trucharte; la regidora de Governació, Habitatge LGTIBQ+, Universitats i Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner; l’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus; regidors i regidores d’ajuntaments de la comarca de l’Anoia; i companyes d’altres associacions empresarials territorials com la comissió ACEB Suma de l’ACEB Berguedà.
El sopar en format de networking va tancar la jornada.
El IXè Meeting UEA Inquieta va ser possible gràcies al suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada; al patrocini de MGC Mútua, GCT Plus, Dalmau Motor, TG Direxis, Rosich Jewels, Institut Yvette Pons, Viatjàlia Destins i a la col·laboració de La Marca i Caves Bohigas.
