El congrés d'ecoturisme a Sant Benet tanca amb una crida global a la regeneració i la sostenibilitat del sector

La trobada tanca amb "èxit" d'assistents i de ponències, i ja prepara la seva continuïtat

Un moment del congrés celebrat a Sant Benet

Un moment del congrés celebrat a Sant Benet / GEF

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

El Global Ecotourism Forum (GEF), organitzat a Sant Benet de Bages per la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i d’Empresa i Treball, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha conclòs avui després de dues intenses jornades de debat i reflexió que han posat de manifest la necessitat urgent de transformar el model turístic actual cap a un enfocament "regeneratiu, inclusiu i alineat amb la preservació del patrimoni natural", segons ha expressat l'organització.

Les sessions del primer fòrum global sobre ecoturisme, celebrades els dies 22 i 23 d’octubre, han comptat amb la participació de 57 experts de prestigi internacional i han reunit prop de 400 participants amb una representació de més de 15 nacionalitats diferents.

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, valora que “el Global Ecotourism Forum ha estat un èxit tant pel que fa a la participació com a les ponències. S’ha de continuar celebrant en altres indrets, perquè és un tret de sortida per la millora de la sostenibilitat ambiental i de conscienciació en relació amb la conservació de la biodiversitat del sector turístic". "Comencem a treballar, a partir d’aquest congrés", ha afegit, "perquè el sector turístic pugui tenir més i millor en compte la conservació de la natura i la facin part de la seva activitat”.

La directora general de Turisme, Cristina Lagé, destaca que “la fotografia del Congrés és precisament la visualització de la col·laboració i visió compartida de l’ecoturisme dels dos departaments de la Generalitat, i per tant des de la vessant de la gestió turística i de la protecció del medi natural". Per a Lagé, els espais naturals protegits són a Europa la base de l’experiència ecoturística. I han de ser gestionats per les administracions competents, com és el cas de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. El gran repte ha estat poder treballar conjuntament des de la gestió del turisme i i la preservació de la natura. I a Catalunya ja fa anys que treballem conjuntament des de les dues visions”, ha resumit la directora general.

El GEF ha finalitzat aquests divendres amb els living labs, itineraris vivencials -i dos d’ells, 100 % accessibles- pels espais naturals protegits més emblemàtics de Catalunya, com la Garrotxa, el Montseny, el Cadí-Moixeró, Sant Llorenç del Munt i l’Obac o Montserrat. El GEF ha estat un dels congressos pilot del Pla d’Impacte i Llegat dels Esdeveniments de Negocis a Catalunya, iniciativa impulsada pel Catalunya Convention Bureau (CCB) de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) per potenciar l'impacte positiu i el llegat dels grans esdeveniments al territori.

Debats, models i bones pràctiques

Les diverses taules de debat han reunit especialistes en ecoturisme i sostenibilitat que han abordat els reptes globals del sector, des del lideratge fins a la governança participativa. Es va destacar la importància d’implicar tots els agents —comunitat local, administracions i petites empreses— en la gestió turística, i es va posar com a model de referència la planificació de la Garrotxa, pionera a Europa en ecoturisme sostenible.

A les taules rodones celebrades, es van tractar temes com la regeneració i la planificació turística inclusiva, amb especial èmfasi en la creació d’espais accessibles i la participació comunitària en la presa de decisions. I també es va abordar l’ecoturisme en l’era digital, explorant com les noves tecnologies poden millorar la gestió de destinacions i promoure un turisme més conscient i responsable.

Innovació i projectes inspiradors

El Global Ecotourism Forum també ha acollit la presentació de vuit projectes seleccionats entre una seixantena de candidatures i també s'hi ha donat visibilitat en format pòster a 19 propostes més. Es tracta d’iniciatives innovadores i transformadores impulsades per empreses, institucions i agents del sector que aportaran noves mirades sobre com el turisme pot ser motor de canvi positiu per al territori i les comunitats locals. Entre les més destacades figuren “Del mar a taula” (La Ràpita), que combina pesca tradicional i realitat virtual; “Cork Experience”, dedicada a la valorització del suro; “Rewilding Europe”, per a la recuperació dels ecosistemes ibèrics; i la “Blue Tourism Initiative”, que impulsa un model costaner sostenible.

Conclusions: cap a una nova cultura del turisme

El Fòrum ha conclòs amb una sèrie de recomanacions clau per avançar cap a un model turístic sostenible i regeneratiu, com és ara integrar polítiques i planificació que situïn la persona i la natura al centre del desenvolupament turístic. També s'ha reclamat regular la capacitat de càrrega dels territoris per evitar la massificació i promoure estudis científics locals per alimentar un relat global basat en dades. A més, s'ha recomanat apostar per una governança multinivell i col·laborativa que uneixi institucions, empreses i comunitats i impulsar la digitalització amb valors i la innovació com a eines per afrontar els reptes ambientals i socials.

En definitiva, el Fòrum Mundial de l’Ecoturisme llança com a missatge que "el futur del turisme passa per la cooperació, la regeneració del territori i el respecte profund pel planeta", conclou l'organització.

