L’empresa de treball temporal GCT Plus estrena nova oficina a Manresa
Les noves instal·lacions, ubicades al número 142 de la carretera de Vic, gaudeixen de 200 m² i suposen una millora destacada respecte a les anteriors, de 80 m²
L'empresa de treball temporal GCT Plus ha inaugurat avui les seves noves oficines de Manresa, ubicades a la carretera de Vic, 142. El canvi respecte a l'anterior localització ha suposat una millora de les instal·lacions, que han passat de tenir un espai de 80 m² a un de 200 m². Durant l'acte han intervingut Ferran Debant, president de GCT Plus, i Josep Candàliga, director de l'oficina.
Actualment, GCT té al Bages 130 persones contractades i 4.500 usuaris en treball temporal. El canvi d'oficina respon a la necessitat de millorar els espais com ja es va fer a Berga i s'està fent a Igualada, on preveuen estrenar les oficines a principis del 2026. Debant assegura que "a mesura que l'empresa millora, les instal·lacions també ho han de fer per tal que el personal se senti bé". Amb tot, ha afirmat que "no volem ser grans, volem que les oficines donin un bon servei".
Durant la seva intervenció, el president ha recordat els inicis de l'empresa fa 30 anys amb una primera obertura a Mollet i ha posat en valor les actuals 22 oficines. Debant també ha fet èmfasi en tot l'assolit des de 1995: "Ara aconseguim que el 50% de les persones a qui col·loquem en llocs de treball, acabin sent fixes". A més, en declaracions a Regió7, ha destacat que més enllà d'oferir treball temporal, també han inclòs serveis de formació i d'eficiència energètica amb l'objectiu final de "solucionar els problemes de les empreses, que es tornin competitives i trobar talent".
Per la seva banda, Candàliga ha dit que el canvi no és només físic, "sinó una mostra tangible del nostre compromís amb la qualitat, la proximitat i la innovació en el sector del treball temporal". Així, el director de l'oficina manresana ha explicat que el nou espai està pensat per "facilitar la col·laboració, millorar l'atenció als nostres candidats i oferir a les empreses un entorn més eficient per gestionar les seves necessitats de personal".
Candàliga ha finalitzat el seu parlament reflexionant sobre el futur: "Reforcem el nostre compromís amb l'excel·lència, la sostenibilitat i la capacitat d'adaptar-nos als reptes d'un mercat laboral constant evolució".
