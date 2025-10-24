L’ocupació marca rècords tot i el repunt de l’atur
Les llistes de les oficines de treball sumen 3.800 desocupats, el primer increment entre juliol i setembre des del 2022
Aina Martí (ACN)
El mercat laboral va sumar un nou rècord durant el tercer trimestre, impulsat per la temporada alta del turisme. Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) mostren que l’ocupació es va mantenir per sobre dels 3,9 milions, registrant un nou màxim històric. Entre juliol i setembre, el total d’empleats va créixer amb 5.800 treballadors (+0,15%), una dada més discreta que la dels últims anys. Cal remuntar-se al 2012 per trobar un creixement inferior. En canvi, el creixement en comparació amb l’any passat va ser de 89.400 treballadors (+2,32%), més pronunciat que el del 2024. La taxa d'atur, al seu torn, es va mantenir en el 8,18%, pràcticament la mateixa que la de l’últim trimestre i 0,6 punts per sota de la de l’any passat (8,83%).
Segons les estadístiques publicades aquest divendres per l'INE, els desocupats van incrementar-se lleugerament fins a assolir els 352.100 apuntats a les llistes de l’atur, 3.800 persones més que el segon trimestre (+1,09%) però 21.800 menys que fa un any (-5,83%). L’increment d’aturats registrat en el tercer trimestre del 2025 és el primer que es dona en comparació amb el període anterior des del 2022. En termes absoluts, és l’augment més pronunciat des del 2020 (+61.300), any marcat per la irrupció de la pandèmia de covid.
Pel que fa a la població activa, durant el període estival s’ha produït un increment del nombre de persones en edat de treballar i disposició de fer-ho- de 9.700 persones i de 67.700 en un any.
Falta d’impuls dels serveis
L’augment més moderat de l’ocupació en els mesos d'estiu s’explica per la falta d’impuls del sector serveis, que va anotar 21.100 treballadors menys que el trimestre anterior (-0,71%). En canvi, la indústria i la construcció van registrar més empleats que el segon trimestre, un 1,98% i un 3,78% més. L’agricultura, però, va ser el sector amb un increment trimestral més elevat (+8,67%).
En la comparació anual, el sector que va sortir més ben parat va tornar a ser el de l’agricultura (+24,78%), seguit de la construcció (+ 7,39%) i de la indústria (+6,94%); mentre que els serveis el comportament va ser més discret (+0,57%).
Augment dels contractes a homes i estrangers
Per sexe, l’increment d’ocupació va ser únicament masculina amb 7.000 ocupats més i 1.100 ocupades menys que el segon trimestre del 2025. L’increment de l’ocupació trimestral es va atribuir únicament a estrangers ja que els ocupats autòctons van caure en 15.700 mentre que les persones d’altres països van guanyar 21.600 feines.
En canvi, l'anàlisi comparativa amb els últims dotze mesos és més equilibrada: l’ocupació va pujar en 89.400 persones, dels quals 43.100 són homes i 46.500 són dones. Amb relació a l'estiu del 2023, els treballadors estrangers van representar un 40% de les noves contractacions, amb 36.000 ocupats més.
El sector privat concentra l'augment d'ocupació
En aquest últim trimestre, l’augment d'ocupació es concentra en el sector privat, on van pujar en 6.500 les contractacions, arribant als 3,48 milions d'empleats. En els últims dotze mesos, l'augment de les plantilles de les empreses va ser de 76.500 persones.
Les administracions públiques, en canvi, van contractar 600 persones menys que al trimestre anterior, fins als 462.200. En canvi, amb relació al 2024, hi va haver 12.800 persones més a les plantilles del sector públic.
La temporalitat puja una dècima fins a l’11,8%
La temporalitat va tornar a baixar fins a situar-se a l'11,8%, 0,8 punts menys que l'estiu del 2023 (13,8%) i més de 10 punts per sota de les xifres del 2021 (22,1%). Tot i que es tracta de la dada més baixa en aquest trimestre des del 2002, suposa un augment d’una dècima respecte als mesos d’abril, maig i juny.
Les dones van assolir un mínim històric del 12,8% de temporalitat mentre que els homes van registrar una taxa del 10,9%, tres dècimes per sobre de la de l’any passat.
Gran part de les ocupacions que es van crear en el tercer trimestre van ser a temps complet (+35.200 persones). En canvi, es van registrar 29.700 feines menys a temps parcial. La taxa de parcialitat va caure fins al 12,9%, set dècimes menys que el segon trimestre. De les 508.000 persones amb una jornada a temps parcial, 334.400 van ser dones. En el cas femení, la taxa es va situar al 18,1% mentre que en el masculí va ser de tan sols un 8,3%.
Girona lidera la reducció anual de l'atur
Per demarcacions, Barcelona va acabar l'estiu amb un increment de tres dècimes de la taxa d'atur respecte al 2024, fins al 8,27%. A Girona percentatge de desocupats va baixar més d’1,6 punts fins al 6,08 %. En canvi, tant a Tarragona com a Lleida total de persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació va caure en respecte a l'estiu del 2024 fins al 10,63 % i al 6,29%, respectivament.
L'atur juvenil creix fins al 20,68%
Els sectors que van registrar descensos de l’atur en comparació amb el segon trimestre van ser l’agricultura (-30%) i la construcció (-13,75%); mentre que els serveis van experimentar un augment del 7,78% dels aturats entre juliol i setembre i la indústria va notar un increment del 4,43%.
Anualment, a tot Catalunya, tots els sectors van registrar descensos de parats menys la indústria (+35,9%)
D'altra banda, l'atur entre els menors de 25 anys va anotar un augment trimestral però un descens anual. Així, la taxa d'atur juvenil es van situar en el 20,68%, dos punts i mig per sobre del trimestre anterior, però tres punts menys que fa un any, quan se situava al 23,27%.
L’Estat manté una taxa d’atur dos punts per sobre de la catalana
A l’Estat també es va assolir un nou màxim històric, arribant a la xifra de 22,38 milions d’ocupats. L’ocupació va augmentar en 118.400 persones entre juliol i setembre al territori espanyol respecte al segon trimestre (+0,53%). En els últims 12 mesos, el total de treballadors va créixer en 564.100 persones (+2,58%). La taxa d’atur es va situar en el 10,45%, una dècima més que el trimestre anterior i dos punts per sobre de la mitjana catalana. A l’Estat, l’augment de l’atur en aquest tercer trimestre ha estat més pronunciat que a Catalunya amb un augment del 2,35% fins als 2,61 milions d’aturats.
El Ministeri d’Economia ha assegurat que aquestes dades “corroboren el dinamisme del mercat de treball” amb una població activa que va créixer fins a superar els 25 milions de persones (+178.500).
